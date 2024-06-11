9 найгарячіших футболістів збірної України
У п'ятницю, 14 червня, в Німеччині стартує чемпіонат Європи-2024. У зв'язку з цим ми вирішили скласти добірку найпривабливіших і найчарівніших представників нашої збірної, щоб можна було не просто вболівати за команду, а й милуватися її гравцями.
Хто увійшов до нашого списку - дізнайтесь в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Георгій Бущан
Голкіпер збірної України та київського "Динамо" Георгій Бущан вважається секс-символом збірної України. Сам він це прокоментував так: "Не знаю, хто це вигадав. Мені ніхто не вручав цей титул, я його не бачив. Статуетки не було. Звичайно, мені це лестить, але зациклюватися на цьому не хочу".
А на запитання, чи пропонували сфотографуватися на обкладинку журналу, відповідає: "Ні. Одного разу мені запропонували рекламувати машини з Америки".
Георгій Бущан (фото: instagram.com/georgiybuschan)
Михайло Мудрик
До нашого рейтингу найкрасивіших футболістів також потрапляє 23-річний гравець лондонського "Челсі" та української національної команди Михайло Мудрик.
Спортсмен має незвичайну для українського юнака зовнішність: світле волосся середньої довжини і безліч татуювань.
Мудрик - релігійна людина, що підтверджує одне з його татуювань. Крім того, він пильно стежить за своїм тілом, і зараз він перебуває в ідеальній фізичній формі.
Михайло Мудрик (фото: instagram.com/mmudryk10)
Артем Довбик
Український нападник "Жирони" Артем Довбик, який став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги в сезоні-2023/24, також став героєм нашого матеріалу.
Футболіст має величезну армію фанаток.
Артем Довбик (фото: instagram.com/tema_dovbyk)
Роман Яремчук
Нападник бельгійського клубу "Брюгге" Роман Яремчук входить у топ-5 бомбардирів в історії збірної України, і в наш рейтинг найкрасивіших футболістів він також потрапляє.
Роман Яремчук (фото: instagram.com/r.yaremchuk)
Георгій Судаков
Півзахисник донецького "Шахтаря" наразі є одним із найпопулярніших футболістів УПЛ. У соцмережах з'явилося безліч фан-сторінок, де захоплюються не тільки його грою, а й зовнішністю. У результаті його популярність серед жіночої аудиторії значно зросла.
Георгій Судаков (фото: instagram.com/sudakov_11)
Олександр Зінченко
Захисник англійського клубу "Арсенал" Олександр Зінченко є одним з найдорожчих футболістів України, і, на думку нашої редакції, одним з найкрасивіших представників нашої збірної.
Олександр Зінченко (фото: instagram.com/zinchenko)
Андрій Ярмоленко
Прихильниць у 34-річного сексапільного блондина дуже багато, але він вже багато років перебуває у шлюбі. Тож фанаткам атакувального півзахисника збірної України та київського "Динамо" про нього залишається тільки мріяти.
Андрій Ярмоленко (фото: instagram.com/yarmolenkoandrey)
Володимир Бражко
Молодий талант київського "Динамо" Володимир Бражко вирізняється миловидною зовнішністю та неабияким талантом. Хлопець уже встиг стати фаворитом багатьох вболівальниць.
Володимир Бражко (фото: instagram.com/vova.brazhko)
Микола Шапаренко
І завершує наш список ще один гравець "Динамо" Микола Шапаренко. Він став не тільки крутим футболістом, а й справжньою іконою стилю, що привертає увагу жінок.
Фан-сторінки та відео з Шапаренком у соцмережах підтверджують його величезну популярність серед жіночої аудиторії, яка захоплюється не тільки його грою, а й способом життя.
Микола Шапаренко (фото: instagram.com/nikolay.shaparenko)
Раніше ми розповідали, як виглядають і чим займаються дружини футболістів збірної України.
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