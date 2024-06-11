9 найгарячіших футболістів збірної України

У п'ятницю, 14 червня, в Німеччині стартує чемпіонат Європи-2024. У зв'язку з цим ми вирішили скласти добірку найпривабливіших і найчарівніших представників нашої збірної, щоб можна було не просто вболівати за команду, а й милуватися її гравцями.

Хто увійшов до нашого списку - дізнайтесь в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Георгій Бущан

Голкіпер збірної України та київського "Динамо" Георгій Бущан вважається секс-символом збірної України. Сам він це прокоментував так: "Не знаю, хто це вигадав. Мені ніхто не вручав цей титул, я його не бачив. Статуетки не було. Звичайно, мені це лестить, але зациклюватися на цьому не хочу".

А на запитання, чи пропонували сфотографуватися на обкладинку журналу, відповідає: "Ні. Одного разу мені запропонували рекламувати машини з Америки".

Георгій Бущан (фото: instagram.com/georgiybuschan)

Михайло Мудрик

До нашого рейтингу найкрасивіших футболістів також потрапляє 23-річний гравець лондонського "Челсі" та української національної команди Михайло Мудрик.

Спортсмен має незвичайну для українського юнака зовнішність: світле волосся середньої довжини і безліч татуювань.

Мудрик - релігійна людина, що підтверджує одне з його татуювань. Крім того, він пильно стежить за своїм тілом, і зараз він перебуває в ідеальній фізичній формі.

Михайло Мудрик (фото: instagram.com/mmudryk10)

Артем Довбик

Український нападник "Жирони" Артем Довбик, який став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги в сезоні-2023/24, також став героєм нашого матеріалу.

Футболіст має величезну армію фанаток.

Артем Довбик (фото: instagram.com/tema_dovbyk)

Роман Яремчук

Нападник бельгійського клубу "Брюгге" Роман Яремчук входить у топ-5 бомбардирів в історії збірної України, і в наш рейтинг найкрасивіших футболістів він також потрапляє.

Роман Яремчук (фото: instagram.com/r.yaremchuk)

Георгій Судаков

Півзахисник донецького "Шахтаря" наразі є одним із найпопулярніших футболістів УПЛ. У соцмережах з'явилося безліч фан-сторінок, де захоплюються не тільки його грою, а й зовнішністю. У результаті його популярність серед жіночої аудиторії значно зросла.

Георгій Судаков (фото: instagram.com/sudakov_11)

Олександр Зінченко

Захисник англійського клубу "Арсенал" Олександр Зінченко є одним з найдорожчих футболістів України, і, на думку нашої редакції, одним з найкрасивіших представників нашої збірної.

Олександр Зінченко (фото: instagram.com/zinchenko)

Андрій Ярмоленко

Прихильниць у 34-річного сексапільного блондина дуже багато, але він вже багато років перебуває у шлюбі. Тож фанаткам атакувального півзахисника збірної України та київського "Динамо" про нього залишається тільки мріяти.

Андрій Ярмоленко (фото: instagram.com/yarmolenkoandrey)

Володимир Бражко

Молодий талант київського "Динамо" Володимир Бражко вирізняється миловидною зовнішністю та неабияким талантом. Хлопець уже встиг стати фаворитом багатьох вболівальниць.

Володимир Бражко (фото: instagram.com/vova.brazhko)

Микола Шапаренко

І завершує наш список ще один гравець "Динамо" Микола Шапаренко. Він став не тільки крутим футболістом, а й справжньою іконою стилю, що привертає увагу жінок.

Фан-сторінки та відео з Шапаренком у соцмережах підтверджують його величезну популярність серед жіночої аудиторії, яка захоплюється не тільки його грою, а й способом життя.

Микола Шапаренко (фото: instagram.com/nikolay.shaparenko)