9 самых горячих футболистов сборной Украины

В пятницу, 14 июня, в Германии стартует чемпионат Европы-2024. В связи с этим мы решили составить подборку самых привлекательных и обаятельных представителей нашей сборной, чтобы можно было не просто болеть за команду, но и любоваться ее игроками.

Кто вошел в наш список - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Георгий Бущан

Голкипер сборной Украины и киевского "Динамо" Георгий Бущан считается секс символом сборной Украины. Сам он это прокомментировал так: "Не знаю, кто это придумал. Мне никто не вручал этот титул, я его не видел. Статуэтки не было. Конечно, мне это льстит, но зацикливаться на этом не хочу".

А на вопрос, предлагали ли сфотографироваться на обложку журнала, отвечает: "Нет. Однажды мне предложили рекламировать машины из Америки".

Георгий Бущан (фото: instagram.com/georgiybuschan)

Михаил Мудрик

В наш рейтинг самых красивых футболистов также попадает 23-летний игрок лондонского "Челси" и украинской национальной команды Михаил Мудрик.

Спортсмен имеет необычный для украинского юноши внешность: светлые волосы средней длины и множество татуировок.

Мудрик - религиозный человек, что подтверждает одна из его татуировок. Кроме того, он пристально следит за своим телом, и сейчас он находится в идеальной физической форме.

Михаил Мудрик (фото: instagram.com/mmudryk10)

Артем Довбык

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик, ставший лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги в сезоне-2023/24, также стал героем нашего материала.

Футболист имеет огромную армию фанаток.

Артем Довбик (фото: instagram.com/tema_dovbyk​​)

Роман Яремчук

Нападающий бельгийского клуба "Брюгге" Роман Яремчук входит в топ-5 бомбардиров в истории сборной Украины, и в наш рейтинг самых красивых футболистов он тоже попадает.

Роман Яремчук (фото: instagram.com/r.yaremchuk​​)

Георгий Судаков

Полузащитник донецкого "Шахтера" является одним из самых популярных футболистов УПЛ. В соцсетях появилось множество фан-страниц, где восхищаются не только его игрой, но и внешностью. В результате его популярность среди женской аудитории значительно выросла.

Георгий Судаков (фото: instagram.com/sudakov_11)

Александр Зинченко

Защитник английского клуба "Арсенал" Александр Зинченко - один из самых дорогих футболистов Украины, и, по мнению нашей редакции, один из самых красивых представителей нашей сборной.

Александр Зинченко (фото: instagram.com/zinchenko​​)

Андрей Ярмоленко

Поклонниц у 34-летнего сексапильного блондина очень много, но он уже много лет состоит в браке. Так что фанаткам атакующего полузащитника сборной Украины и киевского "Динамо" о нем остается только мечтать.

Андрей Ярмоленко (фото: instagram.com/yarmolenkoandrey ​​)

Владимир Бражко

Молодой талант киевского "Динамо" Владимир Бражко отличается миловидной внешностью и незаурядным талантом. Парень уже успел стать фаворитом многих болельщиц.

Владимир Бражко (фото: instagram.com/vova.brazhko)

Николай Шапаренко

И завершает наш список еще один игрок "Динамо" Николай Шапаренко. Он стал не только крутым футболистом, но и настоящей иконой стиля, привлекающей внимание девушек.

Фан-страницы и видео с Шапаренко в соцсетях подтверждают его огромную популярность среди женской аудитории, которые восхищаются не только его игрой, но и образом жизни.

Николай Шапаренко (фото: instagram.com/nikolay.shaparenko)