9 самых горячих футболистов сборной Украины
В пятницу, 14 июня, в Германии стартует чемпионат Европы-2024. В связи с этим мы решили составить подборку самых привлекательных и обаятельных представителей нашей сборной, чтобы можно было не просто болеть за команду, но и любоваться ее игроками.
Кто вошел в наш список - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Георгий Бущан
Голкипер сборной Украины и киевского "Динамо" Георгий Бущан считается секс символом сборной Украины. Сам он это прокомментировал так: "Не знаю, кто это придумал. Мне никто не вручал этот титул, я его не видел. Статуэтки не было. Конечно, мне это льстит, но зацикливаться на этом не хочу".
А на вопрос, предлагали ли сфотографироваться на обложку журнала, отвечает: "Нет. Однажды мне предложили рекламировать машины из Америки".
Георгий Бущан (фото: instagram.com/georgiybuschan)
Михаил Мудрик
В наш рейтинг самых красивых футболистов также попадает 23-летний игрок лондонского "Челси" и украинской национальной команды Михаил Мудрик.
Спортсмен имеет необычный для украинского юноши внешность: светлые волосы средней длины и множество татуировок.
Мудрик - религиозный человек, что подтверждает одна из его татуировок. Кроме того, он пристально следит за своим телом, и сейчас он находится в идеальной физической форме.
Михаил Мудрик (фото: instagram.com/mmudryk10)
Артем Довбык
Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик, ставший лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги в сезоне-2023/24, также стал героем нашего материала.
Футболист имеет огромную армию фанаток.
Артем Довбик (фото: instagram.com/tema_dovbyk)
Роман Яремчук
Нападающий бельгийского клуба "Брюгге" Роман Яремчук входит в топ-5 бомбардиров в истории сборной Украины, и в наш рейтинг самых красивых футболистов он тоже попадает.
Роман Яремчук (фото: instagram.com/r.yaremchuk)
Георгий Судаков
Полузащитник донецкого "Шахтера" является одним из самых популярных футболистов УПЛ. В соцсетях появилось множество фан-страниц, где восхищаются не только его игрой, но и внешностью. В результате его популярность среди женской аудитории значительно выросла.
Георгий Судаков (фото: instagram.com/sudakov_11)
Александр Зинченко
Защитник английского клуба "Арсенал" Александр Зинченко - один из самых дорогих футболистов Украины, и, по мнению нашей редакции, один из самых красивых представителей нашей сборной.
Александр Зинченко (фото: instagram.com/zinchenko)
Андрей Ярмоленко
Поклонниц у 34-летнего сексапильного блондина очень много, но он уже много лет состоит в браке. Так что фанаткам атакующего полузащитника сборной Украины и киевского "Динамо" о нем остается только мечтать.
Андрей Ярмоленко (фото: instagram.com/yarmolenkoandrey )
Владимир Бражко
Молодой талант киевского "Динамо" Владимир Бражко отличается миловидной внешностью и незаурядным талантом. Парень уже успел стать фаворитом многих болельщиц.
Владимир Бражко (фото: instagram.com/vova.brazhko)
Николай Шапаренко
И завершает наш список еще один игрок "Динамо" Николай Шапаренко. Он стал не только крутым футболистом, но и настоящей иконой стиля, привлекающей внимание девушек.
Фан-страницы и видео с Шапаренко в соцсетях подтверждают его огромную популярность среди женской аудитории, которые восхищаются не только его игрой, но и образом жизни.
Николай Шапаренко (фото: instagram.com/nikolay.shaparenko)
Раньше мы рассказывали, как выглядят и чем занимаются жены футболистов сборной Украины.
Также мы писали о топ-5 самых красивых жен футболистов сборной Украины.
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