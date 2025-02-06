10 найбільших дерев у світі, які вищі за хмарочоси

Секвої в парку "Редвуд", Каліфорнія

Секвої - це справжні гіганти серед дерев, здатні досягати вражаючих розмірів. Найвища секвоя, знайдена у 2006 році, отримала ім'я "Гіперіон" і має висоту майже 116 метрів. Це дерево росте в Каліфорнії, США, а точне місце його знаходження тримається в таємниці для захисту від посягань.

Секвої є вічнозеленими хвойними деревами, які можуть жити до 2000 років і важити понад 2000 тонн. Серед них є чимало екземплярів, висота яких перевищує 100 метрів. Ці величезні дерева вражають не тільки своєю висотою, але й довголіттям, що дозволяє їм стати справжніми живими пам’ятками природи.

Секвої в парку "Редвуд" (фото: Вікіпедія)

Жовтий меранті

На острові Борнео в 2018 році було знайдено дерево меранті висотою близько 101 метра, яке отримало ім'я "Менара", що в перекладі з малайської означає "вежа". Цей вид дерева відомий своєю висотою та стійкістю до різних кліматичних умов. Також відомо кілька інших дерев цього виду, що перевищують висоту 90 метрів.

Евкаліпт царствений

Евкаліпт царствений росте на південному сході Австралії та на острові Тасманія. У 1872 році австралійський інспектор лісів Уільям Фергюсон повідомив, що виявив евкаліпт висотою 132 метри, однак ця інформація так і не була підтверджена.

Сучасні евкаліпти цього виду можуть досягати висоти від 80 до 90 метрів, а дерево "Центуріон" вважається найвищим серед них, його висота трохи перевищує 100 метрів.

Евкаліпт царствений у Тасманії, висота 92 метри (фото: Вікіпедія)

Евкаліпт кулястий

Евкаліпт кулястий росте на південному сході Австралії і Тасманії, і часто досягає висоти 80-90 метрів. Ці дерева важливі не лише через їх розміри, але й через властивості їх деревини, яка активно використовується в будівництві і кораблебудуванні. Інтерес до евкаліпта кулястого зростає також завдяки тому, що його ефірні масла застосовуються в медицині.

Ялина ситхінська

Ялина ситхінська росте на західному узбережжі США та Канади. Цей вид ялин може досягати висоти понад 96 метрів, хоча багато високих дерев були вирубані ще до того, як їх виміряли. Це дерево може жити до 800 років, а її дерева використовуються для прикраси міст, через свою стійкість та декоративний вигляд.

Ялина ситхінська (фото: Вікіпедія)

Диниція висока

У тропічних лісах Південної Америки зростає диниція висока, яка в 2019 році стала найбільшим деревом тропіків, досягнувши висоти 88,5 метра. Це дерево було знайдено лише в 2022 році, і є одним з найбільших представників свого виду. Її величезні розміри роблять її видатним представником екосистеми тропічних лісів.

Сосна Ламберта

Сосна Ламберта, відома своїми гігантськими шишками, досягає висоти понад 80 метрів. Ці дерева ростуть на заході США і здобули популярність завдяки своїм великим шишкам, що можуть досягати 66 сантиметрів. Вони також називаються "цукровими" через високу кількість цукру в їх смолі.

Сосни Ламберта (фото: Вікіпедія)

Дугласова піхта

Дугласова піхта, яка росте в США та Канаді, може досягати висоти близько 100 метрів. Історичні записи свідчать, що колись існували дерева висотою близько 120 метрів, але сьогодні найбільші представники цього виду не досягають таких розмірів. Назва цього дерева походить від імен двох шотландських дослідників Арчібальда Мензиса та Дэвіда Дугласа.

Піхта Нордмана

Піхта Нордмана росте вздовж східного та південного узбережжя Чорного моря і досягає висоти від 60 до 70 метрів, хоча деякі дерева можуть бути вище. Це одне з найбільших дерев в Євразії, відоме своєю стійкістю до холоду та вологих умов. Це дерево також має високу декоративну цінність і часто використовується в ландшафтному дизайні та як різдвяна ялинка.

Піхти Нордмана (фото: Вікіпедія)

Компассія висока

Це дерево з Південно-Східної Азії досягає висоти від 85 до 88 метрів. Його деревина має золотистий або темно-оранжевий колір і є дуже стійкою до вологості та навантажень. У Малайзії заборонено рубати компассію, і для виготовлення меблів використовуються тільки дерева, що впали від вітру.