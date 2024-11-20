8 найдревніших дерев світу: вони бачили усю історію людства

Старі дерева - це мовчазні свідки історії, що пережили зміни клімату, епохи людської цивілізації та катаклізми. Вони захоплюють не лише своєю довговічністю, але й унікальними легендами та неймовірною стійкістю до зовнішніх викликів.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на матеріал видання Rarest.org розповідає про 8 найдавніших дерев, кожне з яких має свою захопливу історію.

Стара ялина Тикко, Швеція

На горі Фулуфьєллет у Швеції росте ялина Тикко, вік кореневої системи якої становить приблизно 9500 років. Дерево виглядає скромно: його стовбур сягає лише 5 метрів у висоту і має кілька сотень років.

Радіовуглецевий аналіз підтвердив, що коренева система цього дерева бере початок із льодовикового періоду. Навіть після загибелі старого стовбура нові паростки продовжують життя дерева. Тикко символізує неймовірну здатність природи до регенерації.

Стара ялина Тикко (фото: Вікіпедія)

Драконові дерева, острів Сокотра

Драконові дерева на острові Сокотра неподалік Йемена відомі своєю віковою історією, що налічує 7-9 тисяч років. Місцеві легенди розповідають про дракона, кров якого дала життя цим дивовижним деревам.

При надрізі кори дерев виділяється червоний сік, який називають "кіновар" або "кров двох братів". Їх унікальна форма та міцна деревина зробили їх символом стійкості. Ці дерева є важливими для екосистеми острова та місцевих мешканців.

Кипарис Сарв-е Абар-Кух, Іран

Цей величний кипарис росте у провінції Єзд, а його вік сягає 4-4,5 тисяч років. Висота дерева становить 25 метрів, а обхват стовбура - 18 метрів. За легендою, його посадив сам пророк Зороастр.

Сарв є національним пам'ятником і важливою туристичною пам'яткою. Дерево символізує культурну спадщину та духовність іранського народу.

Каштан "Дерево ста коней", Сицилія

На схилах гори Етна в Італії росте найстаріший каштан у світі, якому 2-4 тисячі років. За переказами, під його кроною від дощу ховалася королева Арагонії зі своїми лицарями.

Обхват стовбура дерева вражає - близько 58 метрів. Це дерево дивом вижило в умовах близькості до діючого вулкана.

Каштан "Дерево ста коней" (фото: Вікіпедія)

Тис Ллангерню, Уельс

Тис у селищі Ллангерню, що в Уельсі, вважається одним із найстаріших дерев Європи - йому приблизно 4 тисячі років. Він росте на території старовинної церкви й овіяний легендами.

Місцеві жителі вірять, що під тисом мешкає дух, який на Хелловін пророкує смерть. Попри моторошні історії, дерево приваблює туристів.

Сосна Мафусаїл, США

Сосна Мафусаїл, що росте в Каліфорнії, налічує 4000 років. Її названо на честь біблійного патріарха, який прожив 969 років. Це дерево має вузлуватий стовбур, який витримує сильні вітри та засушливий клімат. Місцезнаходження сосни тримають у секреті для захисту від туристів.

Секвоя Генерал Шерман, США

Гігантська секвоя в національному парку Секвоя в Каліфорнії має вік від 2300 до 2700 років. Її висота сягає 84 метри, а діаметр стовбура - 31 метр. Щороку дерево додає в обхваті близько 1,5 сантиметра, продовжуючи рости.

Американці пишаються цим природним дивом і вважають його найбільшим деревом на Землі за обсягом деревини. Генерал Шерман вражає як своїми розмірами, так і віком.

Секвоя Генерал Шерман (фото: Вікіпедія)

Схторашенський платан, Нагірний Карабах

Цьому платану, який росте у Нагірному Карабасі, 2000 років. Висота дерева - 54 метри, а діаметр стовбура - 27 метрів. У його величезному дуплі може розміститися до 50 осіб.