7 мобільних додатків, які допоможуть вам спланувати літо

Літо наближається, і разом з ним зростає передчуття сонячних днів, пригод на природі та незабутнього відпочинку. Однак планування ідеального літа може стати складним завданням. На щастя, існує безліч мобільних додатків, покликаних зробити планування літа простішим і приємнішим.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про додатки, які допоможуть вам грамотно розпланувати відпочинок влітку.
TripIt - це незамінний додаток для організації туристичних маршрутів. Він поєднує всі ваші плани поїздок в одному місці, включаючи деталі рейсів, бронювання готелів, оренду автомобілів та екскурсій.
Функції
Переваги
TripIt полегшує планування поїздки, зберігаючи всю необхідну інформацію в одному доступному місці. Це дозволяє вам залишатися організованим та поінформованим протягом усієї подорожі.
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Airbnb - це сервіс, який дозволяє вам відкривати для себе та бронювати незвичайні варіанти розміщення по всьому світу, від квартир до будинків на деревах та замках. Крім цього, Airbnb пропонує унікальні екскурсії та заходи, організовані місцевими жителями.
Функції
Переваги
Airbnb пропонує широкий вибір варіантів розміщення, гарантуючи, що ви знайдете місце, яке відповідає вашому стилю та бюджету. Можливість участі у місцевих заходах також збагачує вашу подорож, знайомлячи вас з автентичною культурою.
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Eventbrite - це платформа, де ви можете знайти та забронювати квитки на різноманітні заходи у вашому місті, включаючи концерти, фестивалі, майстер-класи та багато іншого.
Функції
Переваги
Eventbrite допомагає вам бути в курсі того, що відбувається у вашому місті, полегшуючи планування розваг та заходів, що відповідають вашим інтересам.
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Roadtrippers - це додаток, створений для того, щоб допомогти вам спланувати та здійснити ідеальну подорож дорогами. Він пропонує варіанти маршрутів, нагадує цікаві місця по дорозі та надає корисні ресурси для поїздки.
Функції
Переваги
Roadtrippers збагачує вашу подорож дорогами, виділяючи обов'язкові до відвідування місця та надаючи докладну інформацію про маршрут, гарантуючи вам добре сплановану та приємну поїздку.
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PackPoint - це додаток для створення списків речей у дорогу, який допомагає вам організувати та зібрати багаж максимально ефективно, враховуючи ваш напрямок, дати поїздки та заплановані заходи.
Функції
Переваги
PackPoint позбавляє вас від головного болю під час зборів, гарантуючи, що ви не забудете нічого важливого. З цим додатком підготовка до подорожі стане більш легкою та ефективною.
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Google Maps - це багатофункціональна навігаційна програма, яка допоможе вам прокласти маршрут на автомобілі, пішки або на громадському транспорті. Вона також допоможе вам знайти цікаві місця та компанії поблизу.
Функції
Переваги
Додаток Google Maps є незамінним для поїздок і знайомства з новими місцями. Він пропонує надійну навігацію та вичерпну інформацію про ваш пункт призначення.
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Yelp - це популярний додаток для пошуку місцевих ресторанів, барів, кафе та інших закладів. Він пропонує відгуки, рейтинги та фотографії від реальних відвідувачів.
Функції
Переваги
Yelp допомагає вам знайти найкращі місця, щоб поїсти та випити, гарантуючи вам приємні враження скрізь, куди б ви не вирушили.
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У нас також є матеріал про те, як прокачати свої навички за літо.
А ще ми писали про 10 правил, яких обов'язково потрібно дотримуватись влітку, щоб не потрапити в біду.
Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: CNET, Enginess, Medium.