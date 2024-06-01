Як прокачати свої навички за літо: 7 ідей для самоосвіти

Попереду 3 місяці літа і цей час можна використати не тільки для відпочинку, поїздок на дачу та пікніки, засмагу та інші розваги. Влітку можна зайнятися ще й самоосвітою та відмінно прокачати свої навички. Наприклад, дуже добре підтягнути іноземну мову.

Які способи допоможуть вам налаштуватися на самоосвіту протягом 3 місяців та прокачають ваші навички, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке самоосвіта

Це можливість будь-кому у будь-який час та у будь-якому місці навчатися. Для цього можна використовувати різноманітні технології: методики, онлайн-уроки, курси, вебінари, книжки, бібліотеку.

При правильному підході така самоосвіта може стати альтернативною традиційному формату навчання. А ще вона дуже корисна і для тих, хто прагне здобути нові знання в певній сфері для свого подальшого розвитку, так і для тих, хто хоче розширити свій кругозір та взнати щось нове та цікаве.

Як почати самоосвіту

Знайдіть час

Для навчання можна використовувати будь-яку вільну хвилину - наприклад, під час прогулянки у парку чи поїздці у транспорті. Можна читати книгу, слухати запис, користуватися додатком для запам'ятовування та вивчення іноземної мови. Використовуйте різні джерела та не обмежуйтеся одним ресурсом. Слухати лекцію можна навіть під час приготування їжі чи прибирання вдома.

Тренуйте пам'ять

Під час спілкування з друзями чи родиною можна поділитися цікавими знаннями, фактами, історіями, про які ви дізналися. Також можна робити собі тестування - щодня, раз на тиждень, в кінці теми або як вам буде зручно - записуйте у зошит все, що ви запам'ятали з нової інформації.

Вивчення іноземних мов

Найлегше з чого можна починати самоосвіту - це вивчення іноземної мови, яка може знадобитися у майбутньому. Експерти радять запам'ятовувати щодня від 10 нових слів, що дозволить не тільки зберігати молодість мозку та буде перешкоджати віковим змінам, а й дозволить за 3 місяці літа отримати дуже гарний словниковий запас слів.

Знайдіть однодумців

Дуже позитивно впливає на самоосвіту спілкування з людьми, які вивчають ту саму сферу, що й ви. Знайти нових друзів можна під час вебінару, при відвідуванні форуму, на тематичних лекціях, підписатися на спільноту, спілкуватися у соцмережах з експертами та фахівцями.

Краще, щоб спілкування було живим, бо це сприяє підвищенню емоційного інтелекту, розширює словниковий запас, розвиває навички підтримувати розмову.

Практичне застосування знань

Користь від здобуття нових знань вбачається в можливості застосовувати їх у реальному житті. Тому варто шукати таку можливість і тренуватися на практиці.

Плануйте

На початку обов'язково слід поставити собі мету щодо рівня здобутих знань та навичок. Далі - розбийте це на більш дрібні задачі та зробіть план, розписавши по пунктах. Всі свої плани та досягнення можна записувати до щоденника і тримати список перед очима.

Припустимо, ви захопилися ідеєю вивчити корейську мову. Поставте собі за мету вийти на рівень Elementary (елементарний) через 3 місяці. Ще крутіше - запланувати складання іспиту чи будь-яку іншу перевірку здобутої навички. Так, щоб результат був відчутним.

Знайдіть джерело мотивації

Головним джерелом знань є люди, тому для самоосвіти вам слід частіше спілкуватися з тими, хто надихає та багато знає. Таких людей можна знайти у соцмережах та слідкувати за їх діяльністю. А ще можна дізнатися багато нового та цікавого для себе.

Як варіант - чітко проясніть собі, для чого ви хочете розібратися та вивчити певну тему чи мову. Наприклад, ви хочете вільно спілкуватися італійською мовою, бо плануєте відвідати Італію.

Бувають ситуації, коли вас добре мотивують ззовні. Наприклад, підвищення зарплати за розвиток навички сліпого друку або необхідність отримати рівень знання англійської C1 для вступу до навчального закладу за кордоном. У такому разі мотивація завжди з вами.

І обов'язково нагороджуйте себе за успіхи. Пройшли тематичний блок - з'їли тістечко. А ще ніколи не порівнюйте себе з іншими. Це вбиває мотивацію. Завжди знайдуться люди, які роблять щось швидше і краще за вас. Єдиний, з ким варто порівнювати себе - ви з минулого.