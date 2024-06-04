7 мобильных приложений, которые помогут вам спланировать лето

Лето приближается, и вместе с ним растет предвкушение солнечных дней, приключений на природе и незабываемого отдыха. Однако планирование идеального лета может стать затруднительной задачей. К счастью, существует множество мобильных приложений, призванных сделать планирование лета проще и приятнее.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о приложениях, которые помогут вам грамотно распланировать отдых летом.
TripIt - это незаменимое приложение для организации туристических маршрутов. Оно объединяет все ваши планы поездок в одном месте, включая детали рейсов, бронирования отелей, аренды автомобилей и экскурсий.
Функции
Преимущества
TripIt упрощает планирование поездки, сохраняя всю необходимую информацию в одном доступном месте. Это позволяет вам оставаться организованным и информированным на протяжении всего путешествия.
Скриншот
Airbnb - это сервис, который позволяет вам открывать для себя и бронировать необычные варианты размещения по всему миру, от квартир до домов на деревьях и замков. Помимо этого, Airbnb предлагает уникальные экскурсии и мероприятия, организованные местными жителями.
Функции
Преимущества
Airbnb предлагает широкий выбор вариантов размещения, гарантируя, что вы найдете место, которое соответствует вашему стилю и бюджету. Возможность участия в местных мероприятиях также обогащает ваше путешествие, знакомя вас с аутентичной культурой.
Скриншот
Eventbrite - это платформа, где вы можете найти и забронировать билеты на различные мероприятия в вашем городе, включая концерты, фестивали, мастер-классы и многое другое.
Функции
Преимущества
Eventbrite помогает вам быть в курсе того, что происходит в вашем городе, облегчая планирование развлечений и мероприятий, соответствующих вашим интересам.
Скриншот
Roadtrippers - это приложение, созданное для того, чтобы помочь вам спланировать и совершить идеальное путешествие по дорогам. Оно предлагает варианты маршрутов, подсказывает интересные места по пути и предоставляет полезные ресурсы для поездки.
Функции
Преимущества
Roadtrippers обогащает ваше путешествие по шоссе, выделяя обязательные к посещению места и предоставляя подробную информацию о маршруте, гарантируя вам хорошо спланированную и приятную поездку.
Скриншот
PackPoint - это приложение для создания списков вещей в дорогу, которое помогает вам организовать и собрать багаж максимально эффективно, учитывая ваше направление, даты поездки и запланированные мероприятия.
Функции
Преимущества
PackPoint избавляет вас от головной боли при сборах, гарантируя, что вы не забудете ничего важного. С этим приложением подготовка к путешествию станет более легкой и эффективной.
Скриншот
Google Maps - это многофункциональное навигационное приложение, которое поможет вам проложить маршрут на автомобиле, пешком или на общественном транспорте. Оно также поможет вам найти интересные места и компании поблизости.
Функции
Преимущества
Приложение Google Maps незаменимо для поездок и знакомства с новыми местами. Оно предлагает надежную навигацию и исчерпывающую информацию о вашем пункте назначения.
Скриншот
Yelp - это популярное приложение для поиска местных ресторанов, баров, кафе и других заведений. Оно предлагает отзывы, рейтинги и фотографии от реальных посетителей.
Функции
Преимущества
Yelp помогает вам найти лучшие места, чтобы поесть и выпить, гарантируя вам приятные впечатления везде, куда бы вы ни отправились.
Скриншот
У нас также есть материал о том, как прокачать свои навыки за лето.
А еще мы писали про 10 правил, которые обязательно нужно соблюдать летом, чтобы не попасть в беду.
При подготовке материала использовались следующие источники: CNET, Enginess, Medium.