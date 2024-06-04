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7 мобильных приложений, которые помогут вам спланировать лето

Лучшие приложения для планирования вашего летнего отдыха (фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Лето приближается, и вместе с ним растет предвкушение солнечных дней, приключений на природе и незабываемого отдыха. Однако планирование идеального лета может стать затруднительной задачей. К счастью, существует множество мобильных приложений, призванных сделать планирование лета проще и приятнее.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о приложениях, которые помогут вам грамотно распланировать отдых летом.

TripIt: Travel Planner

TripIt - это незаменимое приложение для организации туристических маршрутов. Оно объединяет все ваши планы поездок в одном месте, включая детали рейсов, бронирования отелей, аренды автомобилей и экскурсий.

Функции

  • Автоматический импорт деталей поездки из вашей электронной почты
  • Предоставление информации о рейсах в режиме реального времени и обновлений
  • Отображение карт и маршрутов для ваших пунктов назначения
  • Синхронизация с вашим календарем для удобного управления расписанием

Преимущества

TripIt упрощает планирование поездки, сохраняя всю необходимую информацию в одном доступном месте. Это позволяет вам оставаться организованным и информированным на протяжении всего путешествия.

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Airbnb

Airbnb - это сервис, который позволяет вам открывать для себя и бронировать необычные варианты размещения по всему миру, от квартир до домов на деревьях и замков. Помимо этого, Airbnb предлагает уникальные экскурсии и мероприятия, организованные местными жителями.

Функции

  • Поиск и бронирование жилья по местоположению, цене и удобствам
  • Изучение экскурсий и развлечений, организованных местными жителями
  • Чтение отзывов и оценок предыдущих гостей
  • Круглосуточная служба поддержки клиентов для помощи с бронированием

Преимущества

Airbnb предлагает широкий выбор вариантов размещения, гарантируя, что вы найдете место, которое соответствует вашему стилю и бюджету. Возможность участия в местных мероприятиях также обогащает ваше путешествие, знакомя вас с аутентичной культурой.

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Eventbrite - Discover events

Eventbrite - это платформа, где вы можете найти и забронировать билеты на различные мероприятия в вашем городе, включая концерты, фестивали, мастер-классы и многое другое.

Функции

  • Поиск событий по местоположению, дате и категории
  • Покупка билетов напрямую через приложение
  • Получение персональных рекомендаций мероприятий на основе ваших интересов
  • Доступ к электронным билетам и информации о мероприятии

Преимущества

Eventbrite помогает вам быть в курсе того, что происходит в вашем городе, облегчая планирование развлечений и мероприятий, соответствующих вашим интересам.

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Roadtrippers - Trip Planner

Roadtrippers - это приложение, созданное для того, чтобы помочь вам спланировать и совершить идеальное путешествие по дорогам. Оно предлагает варианты маршрутов, подсказывает интересные места по пути и предоставляет полезные ресурсы для поездки.

Функции

  • Планируйте маршруты с несколькими остановками
  • Открывайте для себя достопримечательности, рестораны и места размещения вдоль вашего пути
  • Доступ к отзывам и фотографиям пользователей
  • Синхронизация планов поездки на всех ваших устройствах

Преимущества

Roadtrippers обогащает ваше путешествие по шоссе, выделяя обязательные к посещению места и предоставляя подробную информацию о маршруте, гарантируя вам хорошо спланированную и приятную поездку.

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PackPoint

PackPoint - это приложение для создания списков вещей в дорогу, которое помогает вам организовать и собрать багаж максимально эффективно, учитывая ваше направление, даты поездки и запланированные мероприятия.

Функции

  • Создание персонализированных списков вещей
  • Учет прогноза погоды и продолжительности поездки
  • Предложение предметов в зависимости от запланированных активностей (например, походы, плавание)
  • Возможность поделиться списком вещей с попутчиками

Преимущества

PackPoint избавляет вас от головной боли при сборах, гарантируя, что вы не забудете ничего важного. С этим приложением подготовка к путешествию станет более легкой и эффективной.

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Google Maps

Google Maps - это многофункциональное навигационное приложение, которое поможет вам проложить маршрут на автомобиле, пешком или на общественном транспорте. Оно также поможет вам найти интересные места и компании поблизости.

Функции

  • Обновления дорожной обстановки в режиме реального времени и предложения маршрутов
  • Офлайн-карты для мест с ограниченным доступом к интернету
  • Отзывы и оценки местных компаний и достопримечательностей
  • Интеграция с Google Street View для визуального ознакомления с местоположением

Преимущества

Приложение Google Maps незаменимо для поездок и знакомства с новыми местами. Оно предлагает надежную навигацию и исчерпывающую информацию о вашем пункте назначения.

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Yelp: Food, Delivery & Reviews

Yelp - это популярное приложение для поиска местных ресторанов, баров, кафе и других заведений. Оно предлагает отзывы, рейтинги и фотографии от реальных посетителей.

Функции

  • Поиск заведений по местоположению, категории и рейтингу
  • Чтение подробных отзывов и просмотр фотографий
  • Бронирование столиков и заказ еды прямо через приложение
  • Доступ к эксклюзивным предложениям и скидкам

Преимущества

Yelp помогает вам найти лучшие места, чтобы поесть и выпить, гарантируя вам приятные впечатления везде, куда бы вы ни отправились.

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У нас также есть материал о том, как прокачать свои навыки за лето.

А еще мы писали про 10 правил, которые обязательно нужно соблюдать летом, чтобы не попасть в беду.

При подготовке материала использовались следующие источники: CNET, Enginess, Medium.

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