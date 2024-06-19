10 мобільних додатків, які допоможуть пережити відключення світла

Zello Walkie Talkie

Zello Walkie Talkie перетворює ваш смартфон на пристрій з функцією "натисніть, щоб говорити", дозволяючи спілкуватися з друзями, родичами та екстреними службами, навіть якщо звичайний сотовий зв'язок ненадійний.

Додаток особливо корисний під час вимкнення електроенергії, оскільки він використовує Wi-Fi або сотові дані для забезпечення зв'язку. Його робота в режимі реального часу гарантує, що ви зможете залишатися на зв'язку з близькими та отримувати негайну допомогу за необхідності.

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Додатки для економії заряду батареї

Під час вимкнення електроенергії важливо заощаджувати заряд батареї. Такі додатки, як Battery HD+ для iOS та AccuBattery для Android, надають докладну інформацію про використання батареї та пропонують поради щодо продовження її терміну служби.

Ці додатки допоможуть вам максимально ефективно використовувати заряд, що залишився, до відновлення електропостачання.

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MyTherapy

Для людей з медичними потребами MyTherapy допомагає керувати ліками та стежити за здоров'ям. Воно пропонує нагадування про прийом ліків, навіть у режимі offline, гарантуючи, що ваш режим лікування не буде порушений під час відключення електроенергії.

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Amazon Kindle

Відключення електроенергії може бути нудним і стресовим. Додаток Kindle дозволяє завантажувати книги для читання в автономному режимі. Це може стати необхідним відволіканням і знизити стрес під час тривалих відключень електроенергії.

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Headspace Meditation & Sleep

Headspace пропонує керовану медитацію та вправи на уважність, які можуть допомогти впоратися зі стресом та тривогою під час надзвичайних ситуацій. Додаток дозволяє завантажувати сеанси для онлайн використання, гарантуючи, що у вас є доступ до ресурсів ментального здоров'я навіть без доступу в Інтернет.

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Додатки погоди

Погодні умови можуть суттєво впливати на тривалість та тяжкість відключення електроенергії. Такі додатки, як "NWS Radar" (iOS) та AccuWeather (Android), дозволяють завантажувати оновлення погоди для доступу до офлайн. Знання майбутніх погодних умов допоможе вам краще підготуватися та реагувати на ситуації з вимкненням електроенергії.

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Nextdoor

Nextdoor - це додаток для місцевої групи людей, який допомагає сусідам спілкуватися та обмінюватися інформацією. Під час відключення електроенергії його можна використовувати для координації ресурсів, обміну оновленнями або відновлення електропостачання, а також пропонувати або вимагати допомоги всередині вашого будинку.

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Venmo

У випадку, коли готівка недоступна, обробка кредитних карток не працює, такі додатки, як "Venmo", дозволяють здійснювати цифрові платежі та переказувати гроші друзям або родичам.

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