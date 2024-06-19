10 мобильных приложений, которые помогут пережить отключение света

Zello Walkie Talkie

Zello Walkie Talkie превращает ваш смартфон в устройство с функцией "нажми, чтобы говорить", позволяя общаться с друзьями, родственниками и экстренными службами, даже если обычная сотовая связь ненадежна.

Приложение особенно полезно во время отключений электроэнергии, поскольку оно использует Wi-Fi или сотовые данные для обеспечения связи. Его работа в режиме реального времени гарантирует, что вы сможете оставаться на связи с близкими и получать немедленную помощь при необходимости.

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Приложения для экономии заряда батареи

Во время отключения электроэнергии важно экономить заряд батареи. Такие приложения, как Battery HD+ для iOS и AccuBattery для Android, предоставляют подробную информацию об использовании батареи и предлагают советы по продлению ее срока службы.

Эти приложения помогут вам максимально эффективно использовать оставшийся заряд устройства дo восстановления электроснабжения.

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MyTherapy

Для людей с медицинскими потребностями MyTherapy помогает управлять лекарствами и следить за здоровьем. Оно предлагает напоминания о приеме лекарств, даже в offline режиме, гарантируя, что ваш режим лечения не будет нарушен во время отключения электроэнергии.

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Amazon Kindle

Отключения электроэнергии могут быть скучным и стрессовым. Приложение Kindle позволяет скачивать книги для чтения в офлайн режиме. Это может стать столь необходимым отвлечением и снизить стресс во время длительных отключений электроэнергии.

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Headspace Meditation & Sleep

Headspace предлагает управляемую медитацию и упражнения на внимательность, которые могут помочь справиться со стрессом и тревогой во время чрезвычайных ситуаций. Приложение позволяет загружать сеансы для офлайн использования, гарантируя, что у вас есть доступ к ресурсам ментального здоровья даже без доступа в Интернет.

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Приложения погоды

Погодные условия могут существенно влияет на продолжительность и тяжесть отключения электроэнергии. Такие приложения, как " NWS Radar" (iOS) и AccuWeather (Android), позволяют загружать обновления погоды для доступа офлайн. Знание предстоящих погодных условий поможет вам лучше подготовиться и реагировать на ситуации с отключением электроэнергии.

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Nextdoor

Nextdoor - это приложение для местной группы людей, которое помогает соседям общаться и обмениваться информацией. Во время отключения электроэнергии его можно использовать для координации ресурсов, обмена обновлениями или восстановления электроснабжения, а также предлагать или запрашивать помощь внутри вашего дома.

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Venmo

В случае, когда наличные деньги недоступны, обработка кредитных карт не работает, такие приложения, как "Venmo", позволяют осуществлять цифровые платежи и переводить деньги друзьям или родственникам.

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