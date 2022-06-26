Как за 10 минут приготовить на сковороде альтернативу пицце из простейших продуктов

На приготовление блюда потребуется всего десять минут.

Для начинки можно брать любые ингредиенты, а основное правило для этого пирога - наличие сыра, которым можно посыпать их сверху, чтобы начинка запеклась под корочкой.

Что потребуется:

яйца (достаточно 1 штуки),

майонез (4 ложки),

молоко (4 ложки),

мука (6 ложек),

соль (1 щепотка),

ветчина (10 долек-кружочков),

помидоры (1 штука),

тертый сыр (50 грамм).

Как готовить

Делаем тесто: в миске взбиваем яйцо с помощью вилки, добавляем молоко и майонез, все ингредиенты нужно перемешать до однородной консистенции, после чего добавить соль и муку.

Готовим начинку: нарезаем ветчину соломкой, а помидоры - полукольцами, трем сыр на терке.

Приготовление на плите: когда сковорода на огне разогреется, льем растительное масло и выкладываем тесто, распределяя дном. Сверху потом нужно выложить ветчину и помидоры, и посыпать сыром. Готовим с закрытой крышкой, томим пирог на маленьком огне в течение 10 минут, пока сыр не расплавится.

Приятного аппетита!