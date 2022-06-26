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Как за 10 минут приготовить на сковороде альтернативу пицце из простейших продуктов

Фото: как приготовить на сковороде открытый пирог (life-good.com.ua)
Автор: Владимир Костырин

Если хочется себя побаловать вкусным блюдом наподобие пиццы, можно быстро, по простому рецепту и с минимальными требованиями по продуктам, которые есть в холодильнике, приготовить на сковороде аппетитный открытый пирог.

Об этом передает "Prosto Way".

На приготовление блюда потребуется всего десять минут.

Для начинки можно брать любые ингредиенты, а основное правило для этого пирога - наличие сыра, которым можно посыпать их сверху, чтобы начинка запеклась под корочкой.

Что потребуется:

  • яйца (достаточно 1 штуки),
  • майонез (4 ложки),
  • молоко (4 ложки),
  • мука (6 ложек),
  • соль (1 щепотка),
  • ветчина (10 долек-кружочков),
  • помидоры (1 штука),
  • тертый сыр (50 грамм).

Как готовить

Делаем тесто: в миске взбиваем яйцо с помощью вилки, добавляем молоко и майонез, все ингредиенты нужно перемешать до однородной консистенции, после чего добавить соль и муку.

Готовим начинку: нарезаем ветчину соломкой, а помидоры - полукольцами, трем сыр на терке.

Приготовление на плите: когда сковорода на огне разогреется, льем растительное масло и выкладываем тесто, распределяя дном. Сверху потом нужно выложить ветчину и помидоры, и посыпать сыром. Готовим с закрытой крышкой, томим пирог на маленьком огне в течение 10 минут, пока сыр не расплавится.

Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить манники - вкусную альтернативу сырникам.

А также писали о рецепте простой и ароматной выпечки - пироге с ревенем.

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