Як за 10 хвилин приготувати на сковороді альтернативу піці з найпростіших продуктів

Якщо хочеться себе побалувати смачним блюдом на зразок піци, можна швидко, за простим рецептом і з мінімальними вимогами по продуктах, які є в холодильнику, приготувати на сковороді апетитний відкритий пиріг.
Про це передає "Prosto Way".
На приготування страви потрібно всього десять хвилин.
Для начинки можна брати будь-які інгредієнти, й основне правило для цього пирога - наявність сиру, яким можна посипати їх зверху, щоб начинка запеклася під скоринкою.
Робимо тісто: у мисці збиваємо яйце за допомогою вилки, додаємо молоко і майонез, всі інгредієнти потрібно перемішати до однорідної консистенції, після чого додати сіль і борошно.
Готуємо начинку: нарізаємо шинку соломкою, а помідори - півкільцями, натираємо сир на тертці.
Приготування на плиті: коли сковорода на вогні розігріється, ллємо рослинну олію і викладаємо тісто, розподіляючи дном. Зверху потім потрібно викласти шинку і помідори, і посипати сиром. Готуємо із закритою кришкою, томимо пиріг на маленькому вогні протягом 10 хвилин, поки сир не розплавиться.
Смачного!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати манники - смачну альтернативу сирникам.
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