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Як за 10 хвилин приготувати на сковороді альтернативу піці з найпростіших продуктів

Фото: як приготувати відкритий пиріг на сковороді (life-good.com.ua)
Автор: Володимир Костирін

Якщо хочеться себе побалувати смачним блюдом на зразок піци, можна швидко, за простим рецептом і з мінімальними вимогами по продуктах, які є в холодильнику, приготувати на сковороді апетитний відкритий пиріг.

Про це передає "Prosto Way".

На приготування страви потрібно всього десять хвилин.

Для начинки можна брати будь-які інгредієнти, й основне правило для цього пирога - наявність сиру, яким можна посипати їх зверху, щоб начинка запеклася під скоринкою.

Що потрібно:

  • яйця (досить 1 штуки),
  • майонез (4 ложки),
  • молоко (4 ложки),
  • борошно (6 ложок),
  • сіль (1 щіпка),
  • шинка (10 часточок-кружечків),
  • помідори (1 штука),
  • тертий сир (50 грамів).

Як готувати

Робимо тісто: у мисці збиваємо яйце за допомогою вилки, додаємо молоко і майонез, всі інгредієнти потрібно перемішати до однорідної консистенції, після чого додати сіль і борошно.

Готуємо начинку: нарізаємо шинку соломкою, а помідори - півкільцями, натираємо сир на тертці.

Приготування на плиті: коли сковорода на вогні розігріється, ллємо рослинну олію і викладаємо тісто, розподіляючи дном. Зверху потім потрібно викласти шинку і помідори, і посипати сиром. Готуємо із закритою кришкою, томимо пиріг на маленькому вогні протягом 10 хвилин, поки сир не розплавиться.

Смачного!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати манники - смачну альтернативу сирникам.

А також писали про рецепт простої й ароматної випічки - пирога з ревенем.

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