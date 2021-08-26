10-летняя украинка стала чемпионкой мира по балету: самая молодая участница соревнований
Елизавета Биденко в 10 лет стала чемпионкой мира по бальным танцам. На этом соревновании украинка была самой молодой участницей и обошла танцовщиц из Англии, Испании, Франции и Польши.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Девочка занимается балетом с 4 лет. Перед Чемпионатом мира она тренировалась по четыре часа в день. Вернувшись с соревнований, она сразу идет на тренировку, ведь впереди новые испытания. Через два месяца начнутся соревнования в Париже.
"Она приходит на уроки и через несколько минут она мокрая, она использует тот потенциал, который только может быть. Я даже не сомневаюсь, что это будет мировая звезда", - говорит тренер Лизы.
Родители поддерживают свою дочь и коллекционируют ее награды. При этом мама юной танцовщицы призналась, что не считала все награды, но их очень много.
Из-за напряженного графика у девочки отсутствует свободное время. У нее изнурительные тренировки и есть ограничения в еде, но ей все нравится. Лиза мечтает о балете и хочет учится за рубежом.
"У нас постоянно поднята нога, постоянно шпагат, мы спим в шпагате, сидим в шпагате и едим в шпагате", - рассказал отец.
10-летняя украинка стала чемпионкой мира по балету (видео: YouTube)
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