10-річна українка стала чемпіонкою світу з балету: наймолодша учасниця змагань
Єлизавета Біденко в 10 років стала чемпіонкою світу з бальних танців. На цьому змаганні українка була наймолодшою учасницею і обійшла танцівниць з Англії, Іспанії, Франції та Польщі.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Дівчинка займається балетом з 4 років. Перед Чемпіонатом світу вона тренувалася по чотири години на день. Повернувшись зі змагань, вона відразу йде на тренування, адже попереду нові випробування. Через два місяці почнуться змагання в Парижі.
"Вона приходить на уроки і через кілька хвилин вона мокра, вона використовує той потенціал, який тільки може бути. Я навіть не сумніваюся, що це буде світова зірка", - говорить тренер Лізи.
Батьки підтримують свою дочку і колекціонують її нагороди. При цьому мама юної танцівниці зізналася, що не рахувала всі нагороди, але їх дуже багато.
Через напружений графік у дівчинки відсутній вільний час. У неї виснажливі тренування і є обмеження в їжі, але їй все подобається. Ліза мріє про балет і хоче вчиться за кордоном.
"У нас постійно піднята нога, постійно шпагат, ми спимо в шпагаті, сидимо в шпагаті і їмо в шпагаті", - розповів батько.
10-річна українка стала чемпіонкою світу з балету (відео: YouTube)
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