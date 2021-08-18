Призерка Олимпиады в Токио продала медаль за 3 млн грн, чтобы помочь больному ребенку

Полька Мария Андрейчик, которая завоевала серебряную медаль на Олимпиаде 2020 в Токио, продала ее. Она сделала это для того, чтобы помочь больному ребенку.

Об этом спортсменка рассказала у себя на странице в Instagram.

25-летняя метательница копья Мария Андрейчик выставила свою награду на аукцион. И покупатель нашелся. Медаль приобрела польская сеть круглосуточных продовольственных магазинов. Всего за медаль удалось выручить 3, 5 миллиона гривен (500 тысяч польских злотых).

"Медаль, которую я выставила на аукцион на прошлой неделе, продана. Вместе с пожертвованием победителя аукциона мы собрали для Милоша более полумиллиона злотых (более 100 тысяч евро)", – написала Андрейчик.

Все вырученные за медаль средства пойдут на лечение маленького мальчика Милоша, у которого диагностирован порок сердца. Сам ребенок находится в США.

Сама спортсменка победила рак

Отметим, что молодая олимпийская призерка сама недавно поборола онкологическое заболевание. В 2016 году Андрейчик попала на операционный стол и была вынуждена пропустить весь следующий сезон. У нее тогда начались проблемы с носом. Мария не могла нормально спать. Врачи сделали рентген. Оказалось, что в носовых пазухах есть остеосаркома (опухоль, происходящая из костной ткани). Сначала Андрейчик была шокирована, когда услышала, что это рак. Но после выяснилось, что это лечится без химиотерапии.

Мария Андрейчик (фото: instagram.com/m.andrejczyk)