10-летняя украинка написала письмо Елизавете II о российской агресии: скажите Путину, чтобы забрал свои танки

Подвиг отца девочки

Отец девочки погиб 7 августа 2014-го, когда ей было всего три годика. Младший сержант Андрей Матвиенко в районе Саур-Могилы спас из-под вражеского обстрела раненых побратимов, и под шквальным огнем оккупантов вывозил товарищей под Амвросиевку, но сам получил смертельное ранение из-за подрыва на фугасе и скончался в госпитале.

Фото: пограничник Андрей Матвиенко с дочерью Сашей

Герою посмертно присвоили орден "За мужество", а вручили награду ее дочери весной 2015 года. Фото трехлетней девочки с орденом отца разошлось в сети облетело чуть ли не весь мир.

Трехлетняя Саша с орденом отца-героя Андрея Матвиенко, погибшего на фронте (фото: dpsu.gov.ua)

Почему девочка из Украины написала королеве Британии

Сейчас, когда российские войска снова вторглись в Украину, и в Кремле прибегли к неприкрытому шантажу, десятилетняя девочка решила попытаться помочь своей стране, чем сможет.

И написала Елизавете II, попросив повлиять на Путина.

Саша Матвиенко написала письмо Елизавете II (фото: facebook.com/krrada.official)

Что в письме

Вот что говорится в письме украинской девочки к королеве Британии:

"Ваше Величество! Я, Саша Матвиенко, из украинского Кропивницкого. Мне 10 лет, 7 из которых я живу без папы. Он был военным, его убили на войне на Донбассе. Мне очень грустно, что мы теперь только вдвоем с мамой.

Сейчас Россия снова пугает мою страну большой войной, а война - это когда погибают отцы и многие мирные люди. Я вас очень прошу, скажите Путину, чтобы он забрал свои танки и своих солдат от нашей земли.

Я видела на фото, что у вас маленькие правнуки. Они счастливы, потому что у них есть папы и мамы. Я желаю вам мира и быть здоровой.

Очень верю, что Вы уважаемая дама - Королева Великобритании, прочтете мое письмо и попросите российского Путина не убивать украинских людей", - написала Саша.

Письма они писали вместе с мамой Ириной, а перевести текст помогла репетитор девочки по английскому языку.

Дочь погибшего пограничника обратилась к Елизавете II с просьбой призвать Путина удрать войска из Украины (фото: facebook.com/krrada.official)

Мама 10-летней девочки объяснила инициативу

Мама Саши Ирина Матвиенко отметила, что они с дочкой подумали, чем могут помочь Украине в моменты угрозы полномасштабного нападения России, и приняли решение обратиться к Елизавете II.

"Наш папа сделал все, что от него зависело, его с нами нет, но это не значит, что мы должны сидеть сложа руки в такое тяжелое для Украины время. Возможно, эта почтенная дама, прочитав наше послание, проникнется нашей болью и судьбой Украины и сделает хотя бы попытку повлиять на нашего северного соседа и сдержать его агрессию", - сказала она.

Письмо английской королеве девочка писала с мамой при помощи репетитора (фото: facebook.com/krrada.official)