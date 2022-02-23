10-річна українка написала листа Єлизаветі II про російську агресію: скажіть Путіну, щоб забрав свої танки

Подвиг батька дівчинки

Батько дівчинки загинув 7 серпня 2014-го, коли їй було всього три рочки. Молодший сержант Андрій Матвієнко в районі Савур-Могили врятував з-під ворожого обстрілу поранених побратимів, і під шквальним вогнем окупантів вивозив товаришів під Амвросіївку, але сам отримав смертельне поранення через підрив на фугасі та помер у госпіталі.

Фото: прикордонник Андрій Матвієнко з дочкою Сашею

Герою посмертно присвоїли орден "За мужність", а вручили нагороду її доньці навесні 2015 року. Фото трирічної дівчинки з орденом батька розійшлося мережею та облетіло мало не весь світ.

Трирічна Саша з орденом батька-героя Андрія Матвієнка, який загинув на фронті (фото: dpsu.gov.ua)

Чому дівчинка з України написала королеві Британії

Зараз, коли російські війська знову вдерлися в Україну, і в Кремлі вдалися до неприкритого шантажу, десятирічна дівчинка вирішила спробувати допомогти своїй країні, чим зможе.

І написала Єлизаветі II, попросивши вплинути на Путіна.

Саша Матвієнко написала листа Єлизаветі II (фото: facebook.com/krrada.official)

Що в листі

Ось що йдеться в листі української дівчинки до королеви Британії:

"Ваша Величносте! Я, Саша Матвієнко, з українського міста Кропивницького. Мені 10 років, 7 з яких я живу без тата. Він був військовим, його вбили на війні на Донбасі. Мені дуже сумно, що ми тепер тільки вдвох із мамою.

Зараз Росія знову лякає мою країну великою війною, а війна - це коли гинуть тата і багато, багато мирних людей. Я Вас дуже прошу, скажіть Путіну, щоб він забрав свої танки і своїх солдат від нашої землі.

Я бачила на фото, що у вас маленькі правнуки. Вони щасливі, бо мають тата і маму. Я бажаю Вам миру і бути здоровою.

Дуже вірю, що Ви поважна пані - Королева Великої Британії, прочитаєте мого листа і попросите російського Путіна не вбивати українських людей", - написала Саша.

Листи вони писали разом з мамою Іриною, а перекласти текст допомогла репетитор дівчинки з англійської мови.

Дочка загиблого прикордонника звернулася до Єлизавети II з проханням закликати Путіна втекти війська з України (фото: facebook.com/krrada.official)

Мама 10-річної дівчинки пояснила ініціативу

Мама Саші Ірина Матвієнко зазначила, що вони з донькою подумали, чим можуть допомогти Україні в моменти загрози повномасштабного нападу Росії, і прийняли рішення звернутися до Єлизавети II.

"Наш тато зробив все, що від нього залежало, його з нами немає, але це не означає, що ми маємо сидіти склавши руки у такий важкий для України час. Можливо, ця поважна пані, прочитавши наше послання, перейметься нашим болем й долею України і зробить бодай спробу вплинути на нашого північного сусіда і стримати його агресію", - сказала вона.

Лист англійській королеві дівчинка писала з мамою за допомогою репетитора (фото: facebook.com/krrada.official)