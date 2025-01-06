10 крутих аксесуарів для PlayStation 5, які зроблять вашу гру кращою

PlayStation Plus Extra

Ціна: 760 гривень

Це оптимальний спосіб швидко поповнити бібліотеку ігор для PS4 і PS5. Підписка PlayStation Plus Extra коштує 18 доларів на місяць або 160 доларів на рік і дає доступ до 400 ігор, щомісячних безкоштовних ігор і знижок у PlayStation Store.

PlayStation Plus Extra (фото: Engadget)

SteelSeries Arctis 7P+ Wireless

Ціна: від 9 999 гривень

Навушники SteelSeries Arctis 7P+ Wireless - це ідеальний вибір для PS5 завдяки комфортному оголів'ю і підтримці Tempest 3D AudioTech. Вони забезпечують відмінне звучання і зручність під час тривалих ігрових сесій, а також мають USB-C для швидкої зарядки.

SteelSeries Arctis 7P+ Wireless (фото: Engadget)

Playstation Media Remote

Ціна: від 1 450 гривень

Для зручного управління медіаплеєром на PS5 краще купити пульт PlayStation Media Remote. Він коштує всього 30 доларів, має спеціальні кнопки для Disney+, Netflix, Spotify і YouTube, а також забезпечує швидке керування відтворенням без використання геймпада.

Playstation Media Remote (фото: Engadget)

PS5 DualSense Charging Station

Ціна: 1 469 гривень

Зарядна станція DualSense дає змогу одночасно заряджати два контролери, звільняючи USB-порти PS5 для інших аксесуарів. Ви завжди матимете заряджений геймпад під рукою.

PS5 DualSense Charging Station (фото: Engadget)

Corsair MP600 PRO LPX 2TB M.2 NVMe PCIe x4 Gen4 SSD M.2 NVMe PCIe x4 Gen4

Ціна: 6 499 гривень

SSD Corsair MP600 PRO LPX - один із найкращих варіантів для розширення сховища PS5. Він повністю сумісний з вимогами Sony і коштує близько 70 доларів за 1 ТБ. Встановлення SSD вирішує проблему обмеженого обсягу базової пам'яті PS5 (667 ГБ).

Corsair MP600 PRO LPX 2TB M.2 NVMe PCIe x4 Gen4 SSD (фото: Engadget)

PlayStation DualSense Edge Wireless Controller

Ціна: 8 799 гривень

DualSense Edge - це поліпшена версія контролера PS5 з можливістю заміни аналогових стіків і налаштування тригерів. Незважаючи на високу ціну (200 доларів), його кастомізація і довговічність роблять його вигідною покупкою для геймерів, яким важливе комфортне і точне управління.

PlayStation DualSense Edge Wireless Controller (фото: Engadget)

Disc Drive For PS5 Digital Edition Consoles (slim)

Ціна: 5 999 гривень

Знімний дисковод дає змогу додати підтримку фізичних дисків на цифрову версію PS5. Це не обов'язковий аксесуар, але дарує ностальгічні емоції від використання дисків.

Disc Drive For PS5 Digital Edition Consoles (slim) (фото: Engadget)

PlayStation Portal

Ціна: 16 890 гривень

PlayStation Portal переносить ігри з PS5 на портативний екран 8 дюймів. Це ідеальний варіант для тих, хто ділить телевізор з іншими, а також для віддаленої гри через стримінг за хорошого інтернету.

PlayStation Portal (фото: Engadget)

God of War Ragnarök

Ціна: від 2 500 гривень

God of War Ragnarök - це ексклюзив для PS5 з підтримкою високих частот кадрів і режимів рендерингу. Гру можна запускати до 90 FPS за відповідного телевізора, що рідко зустрічається в іграх AAA-класу.

God of War Ragnarök (фото: Engadget)

Helldivers 2

Ціна: 1 700 гривень

Кооперативний шутер Helldivers 2 - чудовий подарунок для власників PS5. Веселий геймплей із друзями, де потрібно битися з інопланетянами і роботами, робить гру популярною на PS5 і ПК.

Helldivers 2 (фото: Engadget)