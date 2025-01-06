10 крутых аксессуаров для PlayStation 5, которые сделают вашу игру лучше

PlayStation Plus Extra

Цена: 760 гривен

Это оптимальный способ быстро пополнить библиотеку игр для PS4 и PS5. Подписка PlayStation Plus Extra стоит 18 долларов в месяц или 160 долларов в год и дает доступ к 400 играм, ежемесячным бесплатным играм и скидкам в PlayStation Store.

SteelSeries Arctis 7P+ Wireless

Цена: от 9 999 гривен

Наушники SteelSeries Arctis 7P+ Wireless - это идеальный выбор для PS5 благодаря комфортному оголовью и поддержке Tempest 3D AudioTech. Они обеспечивают отличное звучание и удобство при длительных игровых сессиях, а также имеют USB-C для быстрой зарядки.

Playstation Media Remote

Цена: от 1 450 гривен

Для удобного управления медиаплеером на PS5 лучше купить пульт PlayStation Media Remote. Он стоит всего 30 долларов, имеет специальные кнопки для Disney+, Netflix, Spotify и YouTube, а также обеспечивает быстрое управление воспроизведением без использования геймпада.

PS5 DualSense Charging Station

Цена: 1 469 гривен

Зарядная станция DualSense позволяет одновременно заряжать два контроллера, освобождая USB-порты PS5 для других аксессуаров. Вы всегда будете иметь заряженный геймпад под рукой.

Corsair MP600 PRO LPX 2TB M.2 NVMe PCIe x4 Gen4 SSD

Цена: 6 499 гривен

SSD Corsair MP600 PRO LPX - один из лучших вариантов для расширения хранилища PS5. Он полностью совместим с требованиями Sony и стоит около 70 долларов за 1 ТБ. Установка SSD решает проблему ограниченного объема базовой памяти PS5 (667 ГБ).

PlayStation DualSense Edge Wireless Controller

Цена: 8 799 гривен

DualSense Edge - это улучшенная версия контроллера PS5 с возможностью замены аналоговых стиков и настройки триггеров. Несмотря на высокую цену (200 долларов), его кастомизация и долговечность делают его выгодной покупкой для геймеров, которым важно комфортное и точное управление.

Disc Drive For PS5 Digital Edition Consoles (slim)

Цена: 5 999 гривен

Съемный дисковод за 80 долларов позволяет добавить поддержку физических дисков на цифровую версию PS5. Это не обязательный аксессуар, но дарит ностальгические эмоции от использования дисков.

PlayStation Portal

Цена: 16 890 гривен

PlayStation Portal переносит игры с PS5 на портативный экран 8 дюймов. Это идеальный вариант для тех, кто делит телевизор с другими, а также для удаленной игры через стриминг при хорошем интернете.

God of War Ragnarök

Цена: от 2 500 гривен

God of War Ragnarök - это эксклюзив для PS5 с поддержкой высоких частот кадров и режимов рендеринга. Игру можно запускать до 90 FPS при подходящем телевизоре, что редко встречается в играх AAA-класса.

Helldivers 2

Цена: 1 700 гривен

Кооперативный шутер Helldivers 2 - отличный подарок для владельцев PS5. Веселый геймплей с друзьями, где нужно сражаться с инопланетянами и роботами, делает игру популярной на PS5 и ПК. И не забудьте взять копию себе, чтобы играть вместе.