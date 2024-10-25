Як вибрати телевізор для ідеальної гри на PlayStation та Xbox Series

Проблема багатьох власників PlayStation 5 і Xbox Series X/S - відсутність відповідного телевізора, здатного розкрити всю міць та можливості консолі. Щоб вибрати хорошу модель, потрібно розбиратися в нових технологіях консолі та особливостях самих екранів.

Про те, на що варто звернути увагу при виборі телевізора для ігор PlayStation і Xbox Series, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт ігрової платформи Gamegatehq .

Які переваги PlayStation 5 та Xbox Series X/S?

Дозвіл до 8К

Консолі наступного покоління PlayStation 5 та Xbox Series X підтримують ігри з роздільною здатністю до 7680 x 4320 пікселів. Однак проектів з такою чіткістю зображення поки що небагато, тому орієнтуватися на цю планку не варто.

А в телевізорах роздільна здатність 8K зустрічається тільки в дуже дорогих моделях з діагоналлю понад 75 дюймів. Іншими словами, це зачеплення на майбутнє.

На жаль, урізана версія Xbox Series S не має такої функції.

Режим 4K 120 Гц

PS5 і Xbox Series X - перші консолі, що підтримують 4K-дисплеї з частотою оновлення 120 Гц (дозвіл Series S обмежено 1440p). І це, по суті, той золотий стандарт, якого прагнуть розробники.

Однак така картинка сильно збільшує навантаження на пристрій, тому поки що в багатьох іграх доводиться жертвувати якістю зображення заради плавності. Тобто найчастіше доводиться вибирати між умовними 4K/60 Гц або FHD/120 Гц.

Підтримка HDR

Технологія HDR (High Dynamic Range) забезпечує розширений динамічний діапазон. З її допомогою відеосигнал містить набагато більше інформації про яскравість та колір для кожного пікселя. Це дозволяє передавати на екран насичене зображення з більш багатою палітрою - яскраві заходи сонця, соковита морська гладь, ефектне підсвічування і таке інше.

Підтримка VRR

Адаптивна частота оновлення або змінна частота оновлення вирішує проблему "розривів", коли частота кадрів на екрані не відповідає вихідній частоті кадрів графічного процесора. Без VRR картинка може розірватися, начебто якісь сполучні елементи випали з ланцюга. Для жанру екшен це буде особливо критично.

Підтримка АLLМ

Auto Low Latency Mode призначений для визначення підключення консолі до телевізора та автоматичного перемикання її в ігровий режим. Це дозволяє скоротити затримку між введенням з контролера та відповідною дією. Як і VRR, технологія реалізована з урахуванням HDMI 2.1.

На що звернути увагу при виборі телевізора для PS5 та Xbox Series X/S Gaming

Важливими є не тільки перераховані вище можливості, а й ряд базових характеристик екранів, де також є чимало підводних каменів.

Роздільна здатність та розмір екрану

Тут все досить просто: роздільна здатність - це кількість пікселів на матриці телевізора. Чим більше пікселів, тим чіткішим і детальнішим буде картинка. Вибираючи телевізор для PlayStation 5 і Xbox Series X, шукайте тільки моделі 4K, вони ж UltraHD. У випадку Xbox Series S при невеликому бюджеті підійде навіть FHD.

Вибір діагоналі залежить від розташування телевізора, розмірів кімнати та ваших звичок загалом. Грубо кажучи, чим більше екран, тим далі від нього доведеться сидіти - щоб зайвий раз не мотати головою і не бачити горезвісну "зернистість" пікселів.

Щоб дізнатися мінімальну відстань, що рекомендується, до екрану, потрібно помножити його діагональ на 1,2. Наприклад, якщо у вас телевізор із діагоналлю 50 дюймів, то вам потрібно сісти від нього на відстані 60 дюймів, або 1,5 м. Відповідно, для 55 дюймів це 1,7 м, для 65 - 2 м, а для 75 - 2 3 м.

Тип матриці

IPS

Найпопулярніша і найдешевша світлодіодна матриця. Має хорошу кольоропередачу і контрастність до 1500:1, але немає насиченого чорного кольору, тому в темних сценах може бути видно підсвічування. Кути огляду хороші, час відгуку середній.

VA

Варіант LED дорожчий, але має більш контрастну картинку та глибокий чорний колір. Час відгуку може бути як вищим, так і нижчим, ніж у IPS, але кути огляду і передача кольорів зазвичай трохи гірше.

QLED

Технологія матриць, побудована на квантових точках із підсвічуванням. Вони забезпечують дуже яскраве та насичене зображення з хорошими кутами огляду, а також коректним білим та чорним. Але, як і в IPS, у темних сценах може виявлятися підсвічування.

OLED

Матриця на основі органічних точок, яким не потрібне підсвічування - вони світяться самі собою. Це означає, що така панель має найвищу контрастність і нескінченно чорний колір. Швидкість відгуку миттєва, а яскравість та кути огляду краще, ніж у IPS. Це абсолютний топ, але ціна космічна.

Існують і інші матриці, які зустрічаються лише у певних лінійках телевізорів. Наприклад, NanoCell від LG або Triluminos від Sony - обидві засновані на квантових точках і не мають принципових відмінностей від QLED.

Тип підсвічування матриці

Підсвічування не актуальне для OLED, але для інших матриць цей момент важливий, тому що безпосередньо пов'язаний з яскравістю та передачею кольору телевізора.

Edge LED - буквально підсвічування по краях. У цій конструкції світлодіоди розподілені за контуром матриці, а її тильна сторона покрита світловідбиваючим шаром. Перевагою даної технології є невелика товщина панелі, а недоліком - відблиски по краях, добре видно в темних сценах.