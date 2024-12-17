Google відключає важливу функцію в Play Store: що відомо

Google почала поширювати нове оновлення для Play Store, яке вносить поліпшення в категорії додатків та ігор на вкладці пошуку. Однак функцію "Поділитися додатками" в Play Store буде видалено.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання Android Authority , що спеціалізується на новинах Android і технологій.

Google представила функцію обміну додатками в Play Store ще у 2022 році. Ця опція дає змогу користувачам ділитися застосунками з іншими користувачами, які перебувають поруч, через магазин Google Play.

Однак не кожен додаток можна відправити. Наприклад, не можна ділитися платними застосунками, книгами, фільмами, застосунками з обмеженням за віком, а також корпоративними.

Проте, функція все ж корисна. Ви можете надсилати додатки без швидкого Wi-Fi або доступу до інтернету, оскільки вона використовує Quick Share (раніше відомий як Nearby Share).

На жаль, функція обміну додатками в Play Store скоро буде відключена.

У примітках до грудневого оновлення Play Store версії 44.1 Google ясно вказує, що ця функція буде видалена. "Функцію "Поділитися додатками" в Google Play буде скасовано", - йдеться в нотатках.

Однак аналогічна функція доступна в додатку Files by Google. Через нього можна ділитися будь-яким Android-додатком на вашому телефоні за допомогою Quick Share.

Що стосується обміну додатками через Play Store, можливо, пройде деякий час, перш ніж Google повністю видалить цю можливість, навіть після виходу версії з внесеними змінами.