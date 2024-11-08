9 найкращих ігор в Roblox у 2024 році, які вас точно захоплять до ранку

Pizza Factory Tycoon

Доступно на: PS5, PS4, Xbox Series XS та ПК

Чи хотіли ви колись володіти та працювати у справжній піцерії? Pizza Factory Tycoon пропонує безліч робочих місць та можливостей, але будьте обережні: гра може бути досить напруженою.

Тут можна влаштуватися на будь-яку роботу в піцерії; ви можете приймати замовлення, готувати піцу, займатися доставкою або навіть бути менеджером (проте потрапити сюди може бути досить складно).

Pizza Factory Tycoon (фото: TechRadar)

Fashion Famous

Доступно на: PS5, PS4, Xbox Series XS та ПК

У грі Fashion Famous ви приєднуєтеся до восьми гравців і змагаєтесь за перше, друге та третє місце. На початку кожного раунду всім дається та сама тема; це може бути зимова країна чудес, відпустка за кордоном чи супергерой; можливості безмежні.

Після цього у вас є кілька хвилин, щоб побігати по гігантському складу, до країв заповненого одягом, аксесуарами та зачісками, і з їх допомогою ви можете створити своє вбрання, готове до показу на подіумі.

Як тільки всі підготують свої вбрання, ви прямуєте на подіум, прикрашений відповідно до теми раунду. Один за одним кожен гравець крокує подіумом, отримуючи очки від своїх товаришів за командою. Перемагає той, хто має більше очок, і так далі.

Хоча ви не можете голосувати за себе, важливо пам'ятати, що у цій найкращій грі Roblox завжди можна знайти союзників.

Fashion Famous (фото: TechRadar)

Roblox Titanic Simulator

Доступно на: PS5, PS4, Xbox Series XS та ПК

Реалістичний симулятор Titanic в Roblox - чудовий спосіб перенестися назад у часі і зрозуміти, як було перебувати на борту сумнозвісного корабля.

Реалізм має вирішальне значення в цій симуляторі, а це означає, що кожному гравцю призначається роль, яку він повинен виконати до зіткнення з айсбергом.

Все відбувається в реальному часі, оскільки гравці повинні переміщатися розкішними коридорами і відсіками, що затоплюються, щоб вибратися нагору і дістатися рятувальних шлюпок.

Roblox Titanic Simulator (фото: TechRadar)

Bloxy Bingo

Доступно на: PS5, PS4, Xbox Series XS та ПК

Як тільки ви приєднуєтеся до сервера, ви потрапляєте до гігантської зали з сотнями гравців. Сідайте поодинці або з друзями і приготуйтеся зіграти в одну з найінтенсивніших ігор бінго, з якими ви коли-небудь стикалися.

Гравці також можуть підвищити ставки та грати з кількома картами замість однієї.

Навіть якщо ви не фанат бінго, важко не піддатися азарту, святкуючи, коли ви нарешті здобуваєте першу перемогу.

Bloxy Bingo (фото: TechRadar)

Zombies Project Lazarus

Доступно на: PS5, PS4, Xbox Series XS та ПК

Zombies Project Lazarus - одна з найнапруженіших ігор, в яку ви можете грати на Roblox.

Гра нагадує Call of Duty Zombies, де гравці повинні виживати від хвилі монстрів, що вторгаються. Доступні дві карти: школа та наукова лабораторія, кожна з яких заснована на карті CoD Zombies.

Працюйте спільно, щоб скосити орди зомбі, що насуваються, заблокувати вікна і двері, відкрити нові області, отримати бонуси і знайти нову зброю за допомогою таємничої скриньки.

Zombies Project Lazarus (фото: TechRadar)

Flee the Facility

Доступно на: PS5, PS4, Xbox Series XS та ПК

Flee the Facility пропонує один із найбільш захоплюючих дослідів у списку найкращих ігор Roblox.

Вам доведеться працювати з іншими гравцями, щоб відкрити вихід із комплексу, зламавши комп'ютери, розкидані по всій будівлі. Тим часом один гравець - призначений Звір гри, який спробує захопити тих, хто вижив, вирубавши їх і затягнувши в кріогенну камеру.

Flee the Facility (фото: TechRadar)

Hide and Seek Extreme

Доступно на: PS5, PS4, Xbox Series XS та ПК

Hide and Seek Extreme вже трохи застаріла, але вона повертається до основ із кумедним поворотом, що робить її гідною у списку найкращих ігор Roblox. Персонажі невеликі, в той час як оточення, різні кімнати в будинку, великі.

У того, хто шукає, буде чотири хвилини, щоб знайти групу гравців на карті, і щоб зробити це чесно, вони отримують особливу навичку і можуть принаймні спостерігати, як ховаються інші. У цій грі не менш хвилююче уникати виявлення, ніж у реальному житті.

Hide and Seek Extreme (фото: TechRadar)

Natural Disaster Survival

Доступно на: PS5, PS4, Xbox Series XS та ПК

Natural Disaster Survival - це гра Roblox, яка ігнорує фізику та будь-які здорові сенси.

У грі ви перенесетеся на острів, покритий різними матеріалами, будинками та транспортними засобами. Обстановка може виглядати звичайною, як то офісна будівля чи заправна станція, проте погода зовсім не типова.

Стихійне лихо оголошується негайно; це може бути раптова повінь, ураган, землетрус чи навіть метеоритний дощ. Ви можете знайти притулок або укриття на пару хвилин, а потім, коли таймер закінчується, починається катастрофа. В результаті виходить хаотичний, безглуздий і веселий безлад з будівель і блоків, що літають навколо, ігнорують фізику і гравців, що вибивають ліворуч, праворуч і по центру.

Останній, хто вижив у грі, виграє раунд.

Natural Disaster Survival (фото: TechRadar)

Horror Elevator

Доступно на: PS5, PS4, Xbox Series XS та ПК

Гравці повинні пережити різні рівні жахливого контенту та вбивств. Ви виходите з ліфта на певний час, переживаєте жахіття, а потім, коли таймер закінчиться, повертаєтеся до ліфта, перш ніж двері зачиняться.

Це весела та швидка гра в жанрі жахів, в яку можна грати поодинці або з друзями, якщо ви шукаєте щось, що могло б вас налякати пізно вночі.

Horror Elevator (фото: TechRadar)