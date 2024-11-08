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9 лучших игр в Roblox в 2024 году, которые вас точно увлекут до утра

Игры Roblox 2024 года, которые захватят ваше время (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Найти игру в Roblox, которая затянет вас на часы, может быть непросто - ведь выбор огромный! В 2024 году на платформе существует множество хитов, которые уже завоевали сердца игроков.

Про 9 самых ярких игр Roblox, которые подойдут и новичкам, и опытным пользователям, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание TechRadar, посвященное технологиям.

Pizza Factory Tycoon 

Доступно на: PS5, PS4, Xbox Series XS и ПК 

Хотели ли вы когда-нибудь владеть и работать в настоящей пиццерии? Pizza Factory Tycoon предлагает множество рабочих мест и возможностей, но будьте осторожны: игра может быть довольно напряженной.  

Здесь можно устроиться на любую работу в пиццерии; вы можете принимать заказы, готовить пиццу, заниматься доставкой или даже быть менеджером (однако, попасть сюда может быть довольно сложно). 

Pizza Factory Tycoon (фото:TechRadar)

Fashion Famous 

Доступно на: PS5, PS4, Xbox Series XS и ПК 

В игре Fashion Famous вы присоединяетесь к восьми игрокам и соревнуетесь за первое, второе и третье место. В начале каждого раунда всем дается одна и та же тема; это может быть зимняя страна чудес, отпуск за границей или супергерой; возможности безграничны.  

После этого у вас есть несколько минут, чтобы побегать по гигантскому складу, до краев заполненному одеждой, аксессуарами и прическами, и с их помощью вы можете создать свой наряд, готовый к показу на подиуме.  

Как только все подготовят свои наряды, вы направляетесь на подиум, украшенный в соответствии с темой раунда. Один за другим каждый игрок вышагивает по подиуму, получая очки от своих товарищей по команде. Побеждает тот, у кого больше очков, и так далее.  

Хотя вы не можете голосовать за себя, важно помнить, что в этой лучшей игре Roblox всегда можно найти союзников. 

Fashion Famous (фото:TechRadar)

Roblox Titanic Simulator 

Доступно на: PS5, PS4, Xbox Series XS и ПК 

Реалистичный симулятор Titanic в Roblox - отличный способ перенестись назад во времени и понять, каково было находиться на борту печально известного корабля.  

Реализм имеет решающее значение в этой игре-симуляторе, а это значит, что каждому игроку назначается роль, которую он должен выполнить до столкновения с айсбергом.  

Все происходит в реальном времени, поскольку игроки должны перемещаться по роскошным коридорам и затапливаемым отсекам, чтобы выбраться наверх и добраться до спасательных шлюпок.  

Roblox Titanic Simulator (фото:TechRadar)

Bloxy Bingo 

Доступно на: PS5, PS4, Xbox Series XS и ПК 

Как только вы присоединяетесь к серверу, вы попадаете в гигантский зал с сотнями игроков. Садитесь в одиночку или с друзьями и приготовьтесь сыграть в одну из самых интенсивных игр бинго, с которыми вы когда-либо сталкивались.  

Игроки также могут повысить ставки и играть с несколькими картами вместо одной.  

Даже если вы не фанат бинго, трудно не поддаться азарту, празднуя, когда вы наконец получаете первую победу. 

Bloxy Bingo (фото:TechRadar)

Zombies Project Lazarus 

Доступно на: PS5, PS4, Xbox Series XS и ПК 

Zombies Project Lazarus - одна из самых напряженных игр, в которую вы можете играть на Roblox. 

Игра напоминает Call of Duty Zombies, где игроки должны выживать от волны вторгающихся монстров. Доступны две карты: школа и научная лаборатория, каждая из которых основана на карте CoD Zombies.  

Работайте сообща, чтобы скосить надвигающиеся орды зомби, заблокировать окна и двери, открыть новые области, получить бонусы и найти новое оружие с помощью таинственного ящика.  

Zombies Project Lazarus (фото:TechRadar)

Flee the Facility 

Доступно на: PS5, PS4, Xbox Series XS и ПК 

Flee the Facility предлагает один из самых захватывающих опытов в списке лучших игр Roblox.  

Вам придется работать с другими игроками, чтобы открыть выход из комплекса, взломав компьютеры, разбросанные по всему зданию. Тем временем один игрок - назначенный Зверь игры, который попытается захватить выживших, вырубив их и затащив в криогенную камеру.  

Flee the Facility (фото:TechRadar)

Hide and Seek Extreme 

Доступно на: PS5, PS4, Xbox Series XS и ПК 

Hide and Seek Extreme уже немного устарела, но она возвращается к основам с забавным поворотом, что делает ее достойной в списке лучших игр Roblox. Персонажи маленькие, в то время как окружение, различные комнаты в доме, большие.  

У ищущего будет четыре минуты, чтобы найти группу игроков на карте, и чтобы сделать это честно, они получают особый навык и могут, по крайней мере, наблюдать, как прячутся другие. В этой игре не менее волнительно избегать обнаружения, чем в реальной жизни. 

Hide and Seek Extreme (фото:TechRadar)

Natural Disaster Survival 

Доступно на: PS5, PS4, Xbox Series XS и ПК 

Natural Disaster Survival - это игра Roblox, которая игнорирует физику и любые здравые смыслы.  

В игре вы перенесетесь на остров, покрытый различными материалами, зданиями и транспортными средствами. Обстановка может выглядеть обычной, будь то офисное здание или заправочная станция, однако погода совсем не типичная.  

Стихийное бедствие объявляется немедленно; это может быть внезапное наводнение, ураган, землетрясение или даже метеоритный дождь. Вы можете найти свое убежище или укрытие на пару минут, а затем, когда таймер заканчивается, начинается катастрофа. В результате получается хаотичный, бессмысленный и веселый беспорядок из зданий и блоков, летающих вокруг, игнорирующих физику и выбивающих игроков слева, справа и по центру.  

Последний выживший в игре выигрывает раунд. 

Natural Disaster Survival (фото:TechRadar)

Horror Elevator 

Доступно на: PS5, PS4, Xbox Series XS и ПК 

Игроки должны пережить различные уровни ужасного контента и убийств. Вы выходите из лифта на определенное время, переживаете ужасы, а затем, когда таймер истечет, возвращаетесь к лифту, прежде чем двери закроются.  

Это веселая и быстрая игра в жанре ужасов, в которую можно играть в одиночку или с друзьями, если вы ищете что-то, что могло бы вас напугать поздно ночью. 

Horror Elevator (фото:TechRadar)

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