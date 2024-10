Спогади про минуле. 10 найкращих ретро-ігор усіх часів, які ми ніколи не забудемо

Super Mario World

Дата: 1990 рік

Super Mario World, випущена в 1990 для консолі Super Nintendo Entertainment System (SNES), стала однією з найпопулярніших ігор франшизи Mario. У цій грі Маріо разом зі своїм братом Луїджі подорожують новим світом, щоб врятувати Принцесу Піч і зупинити лиходія Боузера.

Super Mario World представила гравцям нового персонажа - динозавра Йоші, який став ключовим помічником Маріо, додавши нові можливості геймплею. Гра відрізнялася яскравою графікою, складними рівнями та новими механіками, такими як політ за допомогою плаща.

Super Mario World вважається однією з найкращих ігор для SNES і дуже вплинула на розвиток жанру платформерів.

Super Mario World (фото: Nintendo)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Дата: 1998 рік

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, випущена в 1998 для Nintendo 64, вважається однією з найбільших відеоігор всіх часів. Це була перша гра серії Zelda, яка перейшла у повноцінний 3D-формат, що кардинально змінило сприйняття пригодницьких ігор.

Головний герой, Лінк, повинен зупинити Ганондорфа, лиходія, який прагне захопити священні реліквії, використовуючи чарівну Окарину часу.

Гра прославилася своїми новаторськими механіками, включаючи систему блокування мети та подорожі в часі, що вплинуло на подальший дизайн ігор. Ocarina of Time також отримала високі оцінки за свою музику та сюжет, ставши культовим шедевром та основою для багатьох наступних ігор серії.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (фото: Nintendo)

DOOM

Дата: 1993 рік

DOOM, випущена в 1993 році компанією id Software, стала культовим шутером від першої особи, яка заклала основу для всього жанру. Гравець бере на себе роль безіменного космічного морпіха, відомого як "Doomguy", що бореться з демонами та іншими ворогами з пекла на марсіанських базах та в пекельних вимірах.

Гра отримала широку популярність завдяки своєму швидкому геймплею, революційному використанню 3D-графіки та мережному розрахованому на багато користувачів режиму.

DOOM також вплинула на ігрову культуру, викликавши хвилю інтересу до моддингу, оскільки гравці могли створювати свої власні рівні. Гра залишається важливою віхою в історії відеоігор, і її вплив відчувається досі, включаючи безліч сіквелів та рімейків.

DOOM (фото: Bethesda)

Tetris

Дата: 1984 рік

Інтелектуальна головоломка набула світового визнання на всіх видах систем, від скромного Spectrum до Nintendo Switch.

Хоча Tetris з'являвся в багатьох формах протягом багатьох років, його основна концепція акуратного вибудовування відмітних Tetrominos для формування ліній, які потім зникнуть, ніколи не змінювалася, що означає, що будь-який, молодий чи старий, може зрозуміти її і відразу ж почати грати.

Tetris (фото: Atari)

Resident Evil 4

Дата: 2005 рік

Resident Evil 4, випущена в 2005 році, стала поворотним моментом для серії та жанру survival horror завдяки кардинальним змінам у геймплеї. Гра представила новий вигляд від третьої особи з фіксованою камерою за плечем головного героя, Леона С. Кеннеді, що зробило екшен динамічнішим.

Сюжет розгортається навколо місії Леона щодо порятунку доньки президента США з рук культу, в ході якої він стикається з інфікованими ворогами, які називають Лас Плагас. Гра здобула широке визнання за свою графіку, механіку бою та новаторські елементи, такі як управління інвентарем та система апгрейдів зброї.

Resident Evil 4 мала величезний вплив на майбутні екшен-ігри і досі вважається однією з найкращих ігор в історії.

Resident Evil 4 (фото: Capcom)

Tomb Raider

Дата: 1996 рік

Це популярна пригодницька гра, випущена 1996 року компанією Core Design. Головна героїня, Лара Крофт, досліджує стародавні гробниці та зруйновані міста у пошуках артефактів, стикаючись із небезпеками та ворогами.

Гра стала однією з перших, хто запропонував захоплюючий тривимірний світ із динамічним екшеном та головоломками, що привернуло увагу як критиків, так і гравців.

Лара Крофт швидко перетворилася на іконічний персонаж, ставши символом ігрової індустрії 90-х. Серія Tomb Raider вплинула на розвиток жанру пригодницьких ігор та породила безліч сіквелів, ремейків та адаптацій.

Tomb Raider (фото: Eidos)

Super Mario 64

Дата: 1996 рік

Це культова платформна гра, випущена Nintendo у 1996 році для консолі Nintendo 64. Це була перша гра серії, яка використовувала тривимірну графіку, що стало революційним кроком для жанру платформерів.

У грі гравець керує Маріо, досліджуючи замок Принцеси Піч та різні світи, збираючи зірки, щоб перемогти головного лиходія- Боузера. Super Mario 64 отримала визнання критиків за інтуїтивне управління, інноваційну систему камер та свободу пересування за ігровими рівнями.

Ця гра вплинула на майбутнє ігрового дизайну і вважається однією з найкращих ігор усіх часів.

Super Mario 64 (фото: Nintendo)

Street Fighter 2: The World Warrior

Дата: 1991 рік

Це легендарна гра у жанрі файтинг, випущена компанією Capcom у 1991 році. Вона стала другим проектом у серії Street Fighter і вплинула на розвиток жанру, заклавши основу для більшості сучасних бойових ігор.

Гра пропонувала вісім унікальних персонажів, кожен з яких мав свої спеціальні прийоми і бойовий стиль, що додавало глибини ігровому процесу. Особливу популярність вона отримала завдяки впровадженню системи спеціальних атак, таких як "Хадукен" Рю, і можливістю грати вдвох, змагаючись на арені.

Street Fighter 2 стала справжнім культурним феноменом і досі вважається однією з найважливіших ігор історії відеоігор.

Street Fighter 2: The World Warrior (фото: Capcom)

Halo: Combat Evolved

Дата: 2011 рік

Це культова гра в жанрі шутера від першої особи, розроблена компанією Bungie та випущена Microsoft у 2001 році для консолі Xbox. Вона започаткувала одну з найуспішніших ігрових серій і стала важливою віхою у розвитку індустрії відеоігор.

Головний герой гри - суперсолдат на ім'я Майстер Чіф, який бореться з інопланетною спілкою під назвою "Ковенант" на загадковому кільці-світі Хало.

Гра привернула увагу завдяки цікавому сюжету, новаторському для того часу багатокористувацькому режиму і незвичайному дизайну рівнів.

Halo: Combat Evolved дуже вплинула на розвиток жанру шутерів, задавши стандарт для консольних ігор з використанням контролерів.

Halo: Combat Evolved (фото: Bungie)

Super Mario Kart

Дата: 1992 рік

Спочатку планувалося, що це буде сиквел F-Zero для двох гравців, але розробники Nintendo переосмислили гру через кілька місяців і невдовзі додали до неї Маріо та його друзів, допомагаючи популяризувати абсолютно новий поджанр - гонки на картингах.

Super Mario Kart бере інтенсивні гонки і продуманий дизайн трас F-Zero і додає цей вкрай важливий багатокористувацький режим, а також пекельний режим битви і випробування на час, які змушували нас пропускати всілякі важливі зустрічі.

Super Mario Kart (фото: Nintendo)