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Топ-5 ігор в стилі Brawl Stars

Понеділок 28 жовтня 2024 20:00
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Топ-5 ігор в стилі Brawl Stars Топ-5 найкращих ігор, схожих на Brawl Stars на смартфони (фото: Supercell)
Автор: Павло Колеснік

Brawl Stars підкорила мобільних геймерів своїм динамічним багатокористувацьким екшеном і різноманітним списком персонажів. Для тих, хто шукає схожі гострі відчуття або хоче дослідити нові можливості, альтернативи Brawl Stars пропонують захоплюючі командні бої, унікальні персонажі та захоплюючі ігрові режими.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про топ-5 ігор у стилі Brawl Stars, які доступні на смартфонах.

Zooba

Zooba - це гра в жанрі королівської битви, яка багато в чому схожа на Brawl Stars. Гравці можуть брати участь у напружених битвах 3 на 3 або у великих командних матчах.

Основні характеристики:

  • Можливість розблокувати та покращити різних персонажів-тварин з унікальними здібностями
  • Декілька режимів гри, включаючи поодинокі та командні битви
  • Система бойових перепусток для виконання завдань та отримання нагород
  • Система рейтингу для конкурентоспроможних гравців

Zooba пропонує унікальний поворот у жанрі королівської битви з персонажами у зоопарку та яскравою графікою. Популярність гри очевидна з більш ніж 100 мільйонів завантажень у Google Play Store.

Топ-5 ігор в стилі Brawl Stars

Zooba (фото: Google Play)

Tanks a Lot

Tanks a Lot приносить хвилювання командного бою у світ настроюваних танків. Ця гра з боями в реальному часі 3 на 3 пропонує новий погляд на формулу Brawl Stars.

Основні характеристики:

  • Розблокуйте та покращіть різні танки
  • Багатокористувацькі битви в реальному часі з іншими гравцями
  • Грайте з друзями у командних матчах
  • Доступно на платформах iOS та Android

Хоча гра замінює персонажів танками, у ній зберігаються основні елементи стратегії та командної роботи, які роблять Brawl Stars настільки захоплюючою.

Топ-5 ігор в стилі Brawl Stars

Tanks a Lot (фото: Google Play)

Brawlhalla

Brawlhalla - це 2D-файтинг, що пропонує швидкі бої та різноманітний список персонажів. Хоча він відрізняється від Brawl Stars перспективою, він поділяє дух змагального багатокористувацького екшену.

Основні характеристики:

  • Безкоштовна гра на декількох платформах, включаючи мобільні
  • Широкий вибір ігрових режимів
  • Регулярні оновлення та новий контент
  • Змагальна рейтингова гра

Унікальна двовимірна перспектива та ігровий процес у жанрі платформера Brawlhalla пропонують свіжу альтернативу для шанувальників Brawl Stars, які шукають інший тип змагального досвіду.

Топ-5 ігор в стилі Brawl Stars

Brawlhalla (фото: Ubisoft)

Battle Bay

Розроблена компанією Rovio, творцями Angry Birds, гра Battle Bay переносить відточені командні бої 5 на 5 у морську обстановку.

Основні характеристики:

  • Інтуїтивно зрозуміле управління та чудова 3D-презентація
  • Унікальна водна обстановка
  • Командні бої 5 на 5
  • Різноманітність кораблів та зброї, які можна розблокувати та покращити

Морські битви Battle Bay є освіжаючим розмаїттям у порівнянні з наземними битвами Brawl Stars, зберігаючи при цьому основні елементи командної роботи та стратегії.

Топ-5 ігор в стилі Brawl Stars

Battle Bay (фото: Google Play)

Battlelands Royale

Battlelands Royale бере концепцію королівської битви і представляє її у невимушеному, барвистим форматі з видом зверху, схожим на режим Showdown у Brawl Stars.

Основні характеристики:

  • Динамічні матчі у режимі королівської битви
  • Барвиста, мультяшна графіка
  • Просте управління, що підходить для мобільної гри
  • Різні персонажі та зброя для розблокування

Для гравців, яким подобається режим Showdown у Brawl Stars, Battlelands Royale пропонує повноцінну гру, присвячену королівській битві зі схожою естетикою та ігровим процесом.

Топ-5 ігор в стилі Brawl Stars

Battlelands Royale (фото: Google Play)

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Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: MiniRewiew, APKPure.

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