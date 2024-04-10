10 корисних продуктів для "заїдання" стресу: поради фахівців

Чимало хто під час стресу несвідомо тягнеться за шоколадкою, печивом чи іншим снеком. І хоча заїдання стресу, яке не пов'язане з фізичним голодом, допомагає знизити тривожність і почуватися краще, для таких антистресових смаколиків варто обирати їжу, яка не нашкодить організму.

Про те, які продукти краще використовувати для зняття стресу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт МОЗ.

Петрушка

Петрушка, така звичайна, на перший погляд, рослина, містить фітонциди, флавоноїди та каротиноїди, які є антиоксидантами - сполуками, які захищають клітини від окислювального стресу, який пов'язаний з різними хворобами і розладами, зокрема й тривогою та депресією.

Тож, згідно з результатами досліджень, дієта з великим вмістом антиоксидантів може знизити рівень тривожності та стресу. До того ж це зменшує запалення в організмі при хронічному стресі.

Часник

У часнику містяться певні сполуки сірки, що сприяє підвищенню рівня антиоксиданту глутатіону - який захищає організм від стресу та допомагає зменшити симптоми депресії і тривоги.

Яйця

Велика кількість поживних речовин, необхідних для боротьби зі стресом - вітамінів, мінералів, антиоксидантів та амінокислот - містяться саме в яйцях. Крім цього, в яйцях є вітамін В4, який не тільки захищає від стресу, а й позитивно впливає на здоров'я мозку.

Броколі

Якщо в раціоні достатньо хрестоцвітих овочів, як от броколі - це допомагає зменшити ризик розвитку захворювань серця та депресивного розладу.

Такий позитивний вплив броколі має завдяки фолату, вітаміну С та магнію, які містяться в цьому овочі. До того ж сульфорафан, сполука сірки, на який теж багата броколі, має заспокійливий ефект.

Броколі знижує ризик виникнення депресії (фото: Freepik)

Тахіні

Кунжутна паста або ж тахіні - чудове джерело L-триптофану - амінокислоти, яка допомагає синтезувати серотонін, що покращує настрій.

Насіння соняшника

Соняшникове насіння - відмінне джерело вітаміну Е, вітамінів групи В, селену, цинку, марганцю та магнію, які позитивно впливають на психологічний стан. До того ж соняшникове насіння чудово допомагає з бажанням погризти снеки.

Ромашка

Ромашка використовувалася як природне заспокійливе ще віддавна. Адже завдяки своїм властивостям, екстракт цієї рослини в чаї допомагає зменшити симптоми депресії і тривоги, а також сприяє спокійному сну.

Чорниця

Ця ягода має протизапальні властивості, адже вона - джерело флавоноїдних антиоксидантів, які зменшують запалення від стресу і захищають клітини нервової системи від пошкоджень.

Крім цього, вживання продуктів з високим вмістом флавоноїдів не тільки покращує настрій, а й може захистити психіку від депресії.

Субпродукти

Субпродукти - такі органи тварин, як нирки, серце і печінка - джерело вітамінів групи В, серед яких фолієва кислота, рибофлавін та вітаміни В6 і В12, які необхідні для синтезу серотоніну і дофаміну. Власне, такі властивості субпродуктів допомагають контролювати рівень стресу.

Жирна риба

Сардини, скумбрія, форель, лосось і оселедець - джерело кислоти омега-3 та альфа-ліноленової кислоти, що необхідні для здорової роботи мозку - допомагає покращити психічний стан і позитивно впливає на когнітивні процеси.

Однак вживати жирну рибу варто лише до 3 порцій на тиждень, тому що дисбаланс омега-3-6-9 призводить до підвищеної тривожності та розладів настрою.