10 полезных продуктов для "заедания" стресса: советы специалистов

Многие во время стресса бессознательно тянутся за шоколадкой, печеньем или другим снеком. И хотя заедание стресса, не связанное с физическим голодом, помогает снизить тревожность и чувствовать себя лучше, для таких антистрессовых вкусностей следует выбирать пищу, которая не навредит организму.

О том, какие продукты лучше использовать для снятия стресса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Минздрава.

Петрушка

Петрушка, такое обычное, на первый взгляд, растение, содержит фитонциды, флавоноиды и каротиноиды, являющиеся антиоксидантами - соединениями, защищающими клетки от окислительного стресса, связанного с различными болезнями и расстройствами, в том числе тревогой и депрессией.

Поэтому, согласно результатам исследований, диета с большим содержанием антиоксидантов может снизить уровень тревожности и стресса. К тому же это уменьшает воспаление в организме при хроническом стрессе.

Чеснок

В чесноке содержатся определенные соединения серы, что способствует повышению уровня антиоксиданта глутатиона - защищающего организм от стресса и помогающего уменьшить симптомы депрессии и тревоги.

Яйца

Большое количество питательных веществ, необходимых для борьбы со стрессом - витаминов, минералов, антиоксидантов и аминокислот - содержатся именно в яйцах. Кроме того, в яйцах есть витамин В4, который не только защищает от стресса, но и положительно влияет на здоровье мозга.

Брокколи

Если в рационе достаточно крестоцветных овощей, как брокколи - это помогает уменьшить риск развития заболеваний сердца и депрессивного расстройства.

Такое положительное влияние брокколи оказывает благодаря фолату, витамину С и магнию, содержащимся в этом овоще. К тому же сульфорафан, соединение серы, которым тоже богата брокколи, оказывает успокаивающий эффект.

Брокколи снижает риск возникновения депрессии (фото: Freepik)

Тахини

Кунжутная паста или тахини - хороший источник L-триптофана - аминокислоты, которая помогает синтезировать серотонин, улучшающий настроение.

Семена подсолнечника

Подсолнечные семена - отличный источник витамина Е, витаминов группы В, селена, цинка, марганца и магния, которые положительно влияют на психологическое состояние. К тому же семена подсолнечника прекрасно помогают с желанием погрызть снеки.

Ромашка

Ромашка использовалась как естественное успокоительное еще давно. Ведь благодаря своим свойствам, экстракт этого растения в чае помогает снизить симптомы депрессии и тревоги, а также способствует спокойному сну.

Черника

Эта ягода обладает противовоспалительными свойствами, ведь она - источник флавоноидных антиоксидантов, которые уменьшают воспаление от стресса и защищают клетки нервной системы от повреждений.

Кроме того, употребление продуктов с высоким содержанием флавоноидов не только улучшает настроение, но и может защитить психику от депрессии.

Субпродукты

Субпродукты - такие органы животных, как почки, сердце и печень - источник витаминов группы В, среди которых фолиевая кислота, рибофлавин и витамины В6 и В12, которые необходимы для синтеза серотонина и дофамина. По сути, такие свойства субпродуктов помогают контролировать уровень стресса.

Жирная рыба

Сардины, скумбрия, форель, лосось и сельдь - источник кислоты омега-3 и альфа-линоленовой кислоты, необходимые для здоровой работы мозга - помогает улучшить психическое состояние и положительно влияет на когнитивные процессы.

Однако употреблять жирную рыбу следует лишь до 3 порций в неделю, потому что дисбаланс омега-3-6-9 приводит к повышенной тревожности и расстройствам настроения.