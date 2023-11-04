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10 копійок майже за 2 тисячі доларів: як розпізнати цінну українську монету (фото)

Дізнайтеся, скільки коштують рідкісні монети (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Не секрет, що деякі українські монети з рідкісними дефектами та особливостями можуть принести чимало грошей. Подібні екземпляри ми можемо часто отримувати зі звичайною рештою.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler). нещодавно на сайті "Монітекс" з'явився цікавий лот - монета номіналом 10 копійок, яка коштує майже 2 тисячі доларів - 65 тисяч гривень.

Як виглядає цінна монета

На перший погляд здається, що ця монета нічим не відрізняється від інших, які постійно знаходяться в обігу. Але це не так. Варто лише придивитися на реверс та аверс.

Річ у тому, що саме цю монету, яку за класифікацією позначають як 4Вам, карбували у Луганську, на верстатобудівному заводі, у 1992 році. А тоді для виготовлення деяких монет використали англійські штемпелі, які було виготовлено з певними помилками.

Скільки коштують 10 копійок 1992 року (фото: monitex.com.ua)

Під час карбування монета отримала незвичайний аверс. Придивіться і ви побачите, що на таких 10 копійках випуклий щит та ніби вдавлений тризуб, а має бути навпаки.

Це - результат карбування на пуансонах, які з помилками виготовили у Великобританії. Фахівці з України випадково надіслали не ті шаблони та помітили дефект лише після того, як побачили першу партію монет. 

Монета номіналом 10 копійок (фото: monitex.com.ua)

Саме ця особливість робить монету надзвичайно цінною. Вважалося, що усю партію "англічанок" з браком мали переплавити. Але деякі монетки якимось чином потрапили в обіг та до колекцій нумізматів. Тираж таких 10 копійок невідомий, а тому нумізмати буквально "полюють" за ними, адже вважають їх дуже рідкісними.

Скільки дають грошей за 10 копійок 1992 року (фото: monitex.com.ua)

Нагадаємо, нещодавно на аукціонах з'явилися ще одні 10 копійок 1992 року за 65 тисяч гривень, проте вони мали зовсім іншу особливість.

Також ми вже розповідали, що 1 гривня може коштувати тисячі, якщо матиме певну "родзинку".

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