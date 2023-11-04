10 копійок майже за 2 тисячі доларів: як розпізнати цінну українську монету (фото)

Не секрет, що деякі українські монети з рідкісними дефектами та особливостями можуть принести чимало грошей. Подібні екземпляри ми можемо часто отримувати зі звичайною рештою.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler). нещодавно на сайті "Монітекс" з'явився цікавий лот - монета номіналом 10 копійок, яка коштує майже 2 тисячі доларів - 65 тисяч гривень.
На перший погляд здається, що ця монета нічим не відрізняється від інших, які постійно знаходяться в обігу. Але це не так. Варто лише придивитися на реверс та аверс.
Річ у тому, що саме цю монету, яку за класифікацією позначають як 4Вам, карбували у Луганську, на верстатобудівному заводі, у 1992 році. А тоді для виготовлення деяких монет використали англійські штемпелі, які було виготовлено з певними помилками.
Під час карбування монета отримала незвичайний аверс. Придивіться і ви побачите, що на таких 10 копійках випуклий щит та ніби вдавлений тризуб, а має бути навпаки.
Це - результат карбування на пуансонах, які з помилками виготовили у Великобританії. Фахівці з України випадково надіслали не ті шаблони та помітили дефект лише після того, як побачили першу партію монет.
Саме ця особливість робить монету надзвичайно цінною. Вважалося, що усю партію "англічанок" з браком мали переплавити. Але деякі монетки якимось чином потрапили в обіг та до колекцій нумізматів. Тираж таких 10 копійок невідомий, а тому нумізмати буквально "полюють" за ними, адже вважають їх дуже рідкісними.
Нагадаємо, нещодавно на аукціонах з'явилися ще одні 10 копійок 1992 року за 65 тисяч гривень, проте вони мали зовсім іншу особливість.
Також ми вже розповідали, що 1 гривня може коштувати тисячі, якщо матиме певну "родзинку".