10 копеек почти за 2 тысячи долларов: как распознать ценную украинскую монету (фото)

Как выглядит ценная монета

На первый взгляд кажется, что эта монета ничем не отличается от других, постоянно находящихся в обороте. Но это не так. Стоит только присмотреться к реверсу и аверсу.

Дело в том, что именно эту монету, которую по классификации обозначают как 4Вам, чеканили в Луганске, на станкостроительном заводе, в 1992 году. А тогда для изготовления некоторых монет использовали английские штемпели, изготовленные с определенными ошибками.

Сколько стоит 10 копеек 1992 года (фото: monitex.com.ua)

Во время чеканки монета получила необычный аверс. Присмотритесь и вы увидите, что на таких 10 копейках выпуклый щит и вдавленный трезубец, а должно быть наоборот.

Это результат чеканки на пуансонах, которые с ошибками изготовили в Великобритании. Специалисты из Украины случайно направили не те шаблоны и заметили дефект только после того, как увидели первую партию монет.

Монета номиналом в 10 копеек (фото: monitex.com.ua)

Именно эта особенность делает монету очень ценной. Считалось, что всю партию "англичанок" с браком должны были переплавить. Но некоторые монетки каким-то образом попали в оборот и коллекции нумизматов. Тираж таких 10 копеек неизвестен, а потому нумизматы буквально охотятся за ними, ведь считают их очень редкими.

Сколько дают денег за 10 копеек 1992 года (фото: monitex.com.ua)