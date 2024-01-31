10 функцій, які iPhone може запозичити у Android

Гостьовий обліковий запис

Наші смартфони містять величезну кількість конфіденційної інформації, починаючи від особистих фотографій та закінчуючи даними банківських додатків. Як зробити, якщо знайомий просить ваш телефон, щоб зробити дзвінок, чи дитина хоче пограти?

Смартфони на базі Android підтримують додавання кількох користувачів до системи. Кожен профіль має окремий простір для файлів, програм, налаштувань і так далі. Залишається перевести смартфон у гостьовий режим і спокійно віддати іншій людині, нехай робить що їй треба - ваших файлів вона не побачить, а коли закінчить, ви просто видалите гостьовий обліковий запис.

У iOS такої функції немає. iPhone розраховані лише на одного користувача. Технічно хтось інший може увійти, використовуючи свій Apple ID на вашому пристрої, але тоді вам доведеться вийти зі свого облікового запису, а потім заходити знову. Це дуже незручно.

Розширення сховища

Однією з вагомих переваг Android-телефонів перед продуктами Apple є можливість розширити сховища за допомогою карт microSD. Це особливо корисно, якщо ви знімаєте багато відео та фото.

По-перше, карту можна встромити в смартфон, щоб розширити обсяг пам'яті. По-друге, завдяки наявності SD-карти десятки гігабайт інформації скопіюються швидше. Вам не доведеться довго чекати, якщо потрібно буде перекинути великий масив даних зі смартфона на ноутбук.

У iPhone ніколи не було слота для зовнішнього сховища. Тому, коли закінчується місце на смартфоні від Apple, просто докупити пам'яті не можна. Треба купувати модель з внутрішнім накопичувачем більшого обсягу, яка й коштує помітно дорожче.

Клонування додатків

На Android смартфонах ви можете створювати клони додатків. Це дозволяє використовувати кілька облікових записів навіть там, де підтримка безлічі облікових записів спочатку не передбачалася. Наприклад, якщо вам потрібно увійти в облікові записи WhatsApp на одному пристрої, ви створюєте клон месенджера і легко вирішуєте питання.

Деякі виробники смартфонів з Android, такі як Samsung, OnePlus та Xiaomi, зробили функцію клонування частиною своїх прошивок. На iPhone зробити це у вас не вийде.

Швидка зарядка

Смартфони з Android значно випереджають iPhone у цьому питанні. Максимальна швидкість провідної зарядки iPhone 15 Pro Max обмежена близько 29 Вт.

Тим часом виробники Android-пристроїв йдуть все далі у розробці швидких зарядних технологій. Наприклад, OnePlus 11 підтримує заряджання потужністю 100 Вт, що дозволяє заряджати акумулятор практично повністю за 30 хвилин.

Redmi Note 12 через комплектний зарядний пристрій потужністю 210 Вт справляється з цим за дев'ять хвилин.

Частково повільна зарядка iPhone пояснюється тим, що Apple обмежує швидкість для підтримки довговічності акумулятора. Але споживачі iPhone частіше змінюють пристрій, коли виходить нова модель, і не чекають на повну деградацію батареї.

Тим часом, можливість за 10-15 хвилин практично повністю зарядити свій смартфон перед виходом на вулицю дорогого коштує.

Зворотня зарядка

Багато Android-смартфонів підтримують так звану зворотну бездротову зарядку. Це дозволяє підживлювати різні аксесуари, наприклад, чохли для навушників або розумний годинник, просто приклавши їх до корпусу.

Подібною функцією оснащені не тільки круті флагмани, але й апарати середнього цінового діапазону на кшталт Motorola Edge (2022) або Nothing Phone 1. Це дуже добре: не потрібно шукати розетку та просити зарядний пристрій, якщо у вас сядуть навушники, - їх можна зарядити і від телефону.

Якщо вірити чуткам, Apple планує одного разу додати цю функцію в iPhone, але коли саме - невідомо. Зовнішній акумулятор MagSafe, наприклад, здатний заряджатися від корпусу iPhone. Але крім нього аксесуарів, що підтримують бездротову зворотну зарядку з продуктами Apple, просто немає.

Швидкий та функціональний USB-інтерфейс

При підключенні до комп'ютера через USB-кабель iPhone надає доступ лише до фотографій та відеозаписів. Android-смартфони дозволяють працювати з усією внутрішньою пам'яттю. Ви можете зберігати на смартфон музику без iTunes, передавати документи, інсталяційні файли програм та інші дані.

Крім того, за допомогою USB-кабелю можна приєднати Android-телефон до системи Android Auto, якщо вона є в автомобілі. Або підключити смартфон до настільного комп'ютера, щоб використовувати мобільний інтернет. Іноді це дуже корисно. Але iPhone такої функціональності позбавлений.

Ще одне слабке місце iPhone - повільна передача даних USB. Android-смартфони з роз'ємом USB Type-C передають дані зі швидкістю 5 Гбіт/с (USB 3.1 Gen 1) або 10 Гбіт/с (USB 3.1 Gen 2). У той час, як і моделі iPhone з портами Lightning, і новинки 15-ї серії з USB Type-C обмежуються швидкістю 480 Мбіт/с (USB 2.0).

Складені екрани

Пристрої зі складенми екранами входять у моду, і майже всі вони працюють під керуванням Android. Винятки нечисленні, наприклад, Spectre Fold від HP та Zenbook 17 Fold від Asus працюють з Windows.

Незважаючи на свою дорожнечу, "розкладачки" нового покоління не позбавлені перспектив. Дуже приємно мати можливість розкрити смартфон, перетворивши його на міні-планшет для читання книг, перегляду веб-сторінок і створення нотаток, а потім скласти назад і прибрати в кишеню.

У Apple нічого подібного поки що немає.

Камера під дисплеєм

Ще одна крута фішка, якою поки що можуть похвалитися тільки смартфони з Android, - підекранні камери. Цей селфі-модуль ховається під прозорою AMOLED-матрицею і залишається невидимим, доки ним не користуються. Такими вже оснащені флагмани Samsung Galaxy Z Fold 4 та Xiaomi Mi Mix 4.

Завдяки підекранним камерам дисплей смартфона виглядає по-справжньому ефектно: жодних "острівців" і "чубчиків", а лише великий чистий екран.

Apple на своїх смартфонах намагається зменшити площу, яку на передніх панелях займає селфі-камера та датчики Face ID. Саме з цією метою компанія перейшла від "чубчика" до "остров"а в iPhone 14 Pro, представленому в 2022 році. Але виріз на екрані все одно дуже великий, і ніякі хитрощі з Dynamic Island не можуть приховати його повністю.

Apple активно працює над створенням підекранних датчиків Face ID, так що в наступних моделях необхідність Dynamic Island, можливо, і відпаде. Але переносити під екран iPhone селфі камеру компанія поки не збирається.

Підекранний сканер відбитків

Камери під дисплеєм - технологія нова і ще не надто обкатана. А ось підекранним сканером відбитків пальців можуть похвалитися чимало Android-смартфонів. Але не iPhone.

Тим часом дуже добре мати можливість розблокувати пристрій і за допомогою розпізнавання обличчя, і за допомогою сканера відбитків. Це зручно, якщо ви вийняли смартфон з кишені, щоб поглянути на нього мигцем, не підносячи до обличчя.

Та й платити через смартфон із сканером відбитків пальців простіше. З Touch ID потрібно наблизити iPhone до пристрою для зчитування банківських карток, торкнутися пальцем кнопки "Додому" - і все.

При використанні Face ID потрібно увімкнути екран, показати своє обличчя, і тільки після цього можна буде здійснити оплату.

Ходили чутки, що Apple збирається повернути Touch ID у свої смартфони і навіть запатентувала якийсь хитрий підекранний сканер, який працює в короткохвильовому інфрачервоному діапазоні. Але коли iPhone отримають функцію, яку пристрої з Android мають ось уже кілька років, залишається тільки гадати.

Збільшений зум

Камери iPhone мають в основному 3-кратний оптичний зум, у найновішому iPhone 15 Pro Max доступний 5-кратний. Тоді як флагмани з Android - Samsung Galaxy S21 Ultra, S22 Ultra, S23 Ultra та Huawei P40 Pro Plus можуть похвалитися камерами з 10-кратним.

Щодо цифрового зуму iPhone теж поступаються пристроям з Android. iPhone 15 Pro Max здатний наближати об'єкти тільки в 25 разів, тоді як Samsung Galaxy S23 Ultra - у 100, Xiaomi 13 Pro - у 70, OPPO Reno 10 Pro Plus - у 120. А Google Pixel 7 Pro оснащений 30-кратним цифровим зумом.