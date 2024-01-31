10 функций, которые iPhone может позаимствовать у Android

Гостевая учетная запись

Наши смартфоны содержат огромное количество конфиденциальной информации, начиная от личных фотографий и заканчивая данными банковских приложений. Как поступить, если знакомый просит ваш телефон, чтобы сделать звонок, или ребенок хочет поиграть?

Смартфоны на базе Android поддерживают добавление нескольких пользователей в систему. У каждого профиля свое отдельное пространство для файлов, приложений, настроек и так далее. Остается перевести смартфон в гостевой режим и спокойно отдать другому человеку, пусть делает что ему надо - ваших файлов он не увидит, а когда закончит, вы просто удалите гостевую учетную запись.

В iOS такой функции нет. iPhone рассчитаны только на одного пользователя. Технически кто‑то другой может войти, используя свой Apple ID на вашем устройстве, но тогда вам придется выйти из собственного аккаунта, а потом заходить снова. Это очень неудобно.

Расширение хранилища

Одним из весомых преимуществ Android‑телефонов перед продуктами Apple является возможность расширить хранилища с помощью карт microSD. Это особенно полезно, если вы снимаете много видео и фото.

Во‑первых, карту можно воткнуть в смартфон, чтобы расширить объем памяти. Во‑вторых, благодаря наличию SD‑карты десятки гигабайт информации скопируются быстрее. Вам не придется долго ждать, если потребуется перекинуть большой массив данных со смартфона на ноутбук.

В iPhone никогда не было слота для внешнего хранилища. Поэтому, когда заканчивается место на смартфоне от Apple, просто докупить памяти нельзя. Надо приобретать модель с внутренним накопителем большего объема, которая и стоит заметно дороже.

Клонирование приложений

На Android‑смартфонах вы можете создавать клоны приложений. Это позволяет использовать несколько учетных записей даже там, где поддержка множества аккаунтов изначально не предусматривалась. Например, если вам нужно войти в две учетные записи WhatsApp на одном устройстве, вы создаете клон мессенджера и легко решаете вопрос.

Некоторые производители смартфонов с Android, такие как Samsung, OnePlus и Xiaomi, сделали функцию клонирования частью своих прошивок. На iPhone сделать это у вас никак не получится.

Быстрая зарядка

Смартфоны с Android значительно опережают iPhone в этом вопросе. Максимальная скорость проводной зарядки iPhone 15 Pro Max ограничена около 29 Вт.

Тем временем производители Android‑устройств идут всё дальше в разработке быстрых зарядных технологий. Например, OnePlus 11 поддерживает зарядку мощностью 100 Вт, что позволяет заряжать аккумулятор практически полностью за 30 минут.

Redmi Note 12 через комплектное зарядное устройство мощностью 210 Вт справляется с этим и вовсе за девять минут.

Частично медленная зарядка iPhone объясняется тем, что Apple ограничивает скорость с целью поддержать долговечность аккумулятора. Но потребители iPhone чаще меняют устройство, когда выходит новая модель, и не ждут полной деградации батареи.

Между тем возможность за 10-15 минут практически полностью зарядить свой смартфон перед выходом на улицу дорогого стоит.

Обратная зарядка

Многие Android‑смартфоны поддерживают так называемую обратную беспроводную зарядку. Это позволяет подпитывать различные аксессуары, например, чехлы для наушников или умные часы, просто приложив их к корпусу.

Подобной функцией оснащены не только крутые флагманы, но и аппараты среднего ценового диапазона вроде Motorola Edge (2022) или Nothing Phone 1. Это очень хорошо: не нужно искать розетку и просить зарядное устройство, если у вас сядут наушники, - их можно зарядить и от телефона.

Если верить слухам, Apple планирует однажды добавить эту функцию в iPhone, но когда именно - неизвестно. Внешний аккумулятор MagSafe, например, способен заряжаться от корпуса iPhone. Но кроме него аксессуаров, поддерживающих обратную беспроводную зарядку с продуктами Apple, просто нет.

Быстрый и функциональный USB‑интерфейс

При подключении к компьютеру через USB‑кабель iPhone предоставляет доступ только к фотографиям и видеозаписям. Android‑смартфоны позволяют работать со всей внутренней памятью. Вы можете сохранять на смартфон музыку без iTunes, передавать документы, установочные файлы приложений и другие данные.

Кроме того, с помощью USB‑кабеля можно подсоединить Android‑телефон к системе Android Auto, если она есть в автомобиле. Или подключить смартфон к настольному компьютеру, чтобы использовать на нем мобильный интернет. Иногда это бывает крайне полезно. Но iPhone такой функциональности лишён.

Еще одно слабое место iPhone - медленная передача данных по USB. Android‑смартфоны с разъёмом USB Type‑C передают данные со скоростью 5 Гбит/с (USB 3.1 Gen 1) или 10 Гбит/с (USB 3.1 Gen 2). В то время как и модели iPhone с портами Lightning, и новинки 15‑й серии с USB Type‑C ограничиваются скоростью 480 Мбит/с (USB 2.0).

Складные экраны

Устройства со складными экранами входят в моду, и почти все они работают под управлением Android. Исключения немногочисленны, например, Spectre Fold от HP и Zenbook 17 Fold от Asus работают с Windows.

Несмотря на свою дороговизну, "раскладушки" нового поколения не лишены перспектив. Очень приятно иметь возможность раскрыть смартфон, превратив его в мини‑планшет для чтения книг, просмотра веб‑страниц и создания заметок, а затем сложить обратно и убрать в карман.

У Apple ничего подобного пока что нет.

Камера под дисплеем

Еще одна крутая фишка, которой пока могут похвастаться только смартфоны с Android, - подэкранные камеры. Этот селфи‑модуль скрывается под прозрачной AMOLED‑матрицей и остаётся невидимым, пока им не пользуются. Такими уже оснащены флагманы Samsung Galaxy Z Fold 4 и Xiaomi Mi Mix 4.

Благодаря подэкранным камерам дисплей смартфона выглядит по‑настоящему эффектно: никаких "островков" и "челок", а только большой чистый экран.

Apple на своих смартфонах пытается уменьшить площадь, которую на передних панелях занимает селфи‑камера и датчики Face ID. Именно с этой целью компания перешла от "челки" к "острову" в iPhone 14 Pro, представленном в 2022 году. Но вырез на экране всё равно слишком велик, и никакие хитрости с Dynamic Island не могут скрыть его полностью.

Apple активно работает над созданием подэкранных датчиков Face ID, так что в следующих моделях необходимость в Dynamic Island, возможно, и отпадет. Но переносить под экран iPhone селфи‑камеру компания пока не собирается.

Подэкранный сканер отпечатков

Камеры под дисплеем - технология новая и еще не слишком обкатанная. А вот подэкранным сканером отпечатков пальцев могут похвастаться немало Android‑смартфонов. Но не iPhone.

Между тем весьма неплохо иметь возможность разблокировать устройство и с помощью распознавания лица, и с помощью сканера отпечатков. Это удобно, если вы вынули смартфон из кармана, чтобы взглянуть на него мельком, не поднося к лицу.

Да и платить через смартфон со сканером отпечатков пальцев проще. С Touch ID нужно приблизить iPhone к устройству для считывания банковских карт, коснуться пальцем кнопки "Домой" - и все.

При использовании Face ID нужно включить экран, показать свое лицо, и только после этого можно будет совершить оплату.

Ходили слухи, что Apple собирается вернуть Touch ID в свои смартфоны и даже запатентовала какой‑то хитрый подэкранный сканер, работающий в коротковолновом инфракрасном диапазоне. Но когда iPhone получат функцию, которой устройства с Android обладают вот уже несколько лет, остается только гадать.

Увеличенный зум

Камеры iPhone обладают в основном 3‑кратным оптическим зумом, в самом новом iPhone 15 Pro Max доступен 5‑кратный. Тогда как флагманы с Android - Samsung Galaxy S21 Ultra, S22 Ultra, S23 Ultra и Huawei P40 Pro Plus могут похвастаться камерами с 10‑кратным.

По части цифрового зума iPhone тоже уступают устройствам с Android. iPhone 15 Pro Max способен приближать объекты только в 25 раз, тогда как Samsung Galaxy S23 Ultra - в 100, Xiaomi 13 Pro - в 70, OPPO Reno 10 Pro Plus - в 120. А Google Pixel 7 Pro оснащён 30‑кратным цифровым зумом.