10 фраз від жінки, після яких чоловікові варто негайно йти

Деякі фрази у розмові можуть стати чітким сигналом, що з цією людиною не варто мати справу. А що можна почути від жінки під час перших побачень такого, що одразу підказує - "треба бігти".
Лайф коуч та сексолог Віталій Курсік назвав для РБК-Україна (проєкт Styler) фрази жінки, після яких чоловікові варто негайно йти.
Якщо вас уже порівнюють і не на вашу користь, далі буде тільки гірше. Бо одразу напрошується питання: "якщо він був кращий, то що ти зараз тут робиш?"
Або "повинен". І далі список вимог, де ви не людина, а набір функцій.
Маніпуляція на винуватості: вгадуй її думки, бо інакше винен. Здібностями телепатії люди все ще не володіють.
Спочатку це мило, а потім ви опиняєтесь в ролі безкінечного рятувальника. І дуже цікаво - а як вона справлялася до вашої появи?
От чому? Це чіткий прояв, коли ваше самопочуття знецінюється просто через вашу стать.
Якщо немає місця для ваших бажань, то навіщо вам ці стосунки?
Насправді це означає: працюй, а я подумаю, чи натхненна я тобою.
Маніпуляція на чоловічій самооцінці - улюблений прийом токсичних партнерок.
Якщо вас "купують" на увагу, то це вже не стосунки, а бізнес.
Тобто ви - аксесуар для статусу, а не людина. І можливо ця жінка з вами тільки для того, щоб заздрили?
"Якщо чуєте подібні фрази - це вже червоні прапори. Чекати змін немає сенсу. Тому варто замислитися - а чи з тою людиною ви хочете побудувати стосунки?" - резюмує Віталій Курсік.
Раніше ми писали про те, як зберегти стосунки в умовах повної невизначеності навколо.
А ще розповідали про те, як жінка може підтримати чоловіка важкий період життя і не тільки.