10 фраз от женщины, после которых мужчине стоит немедленно уходить

Некоторые фразы в разговоре могут стать четким сигналом, что с этим человеком не стоит иметь дело. А что можно услышать от женщины во время первых свиданий такого, что сразу подсказывает - "надо бежать".
Лайф коуч и сексолог Виталий Курсик назвал для РБК-Украина (проект Styler) фразы женщины, после которых мужчине стоит немедленно уходить.
Если вас уже сравнивают и не в вашу пользу, дальше будет только хуже. Потому что сразу напрашивается вопрос: "если он был лучше, то что ты сейчас здесь делаешь?"
Или "должен". И далее список требований, где вы не человек, а набор функций.
Манипуляция на виноватости: угадывай ее мысли, иначе виноват. Способностями телепатии люди все еще не обладают.
Сначала это мило, а потом вы оказываетесь в роли бесконечного спасателя. И очень интересно - а как она справлялась до вашего появления?
Вот почему? Это четкое проявление, когда ваше самочувствие обесценивается просто из-за вашего пола.
Если нет места для ваших желаний, то зачем вам эти отношения?
На самом деле это означает: работай, а я подумаю, вдохновлена ли я тобой.
Манипуляция на мужской самооценке - любимый прием токсичных партнерш.
Если вас "покупают" на внимание, то это уже не отношения, а бизнес.
То есть вы - аксессуар для статуса, а не человек. И возможно эта женщина с вами только для того, чтобы завидовали?
"Если слышите подобные фразы - это уже красные флаги. Ждать изменений нет смысла. Поэтому стоит задуматься - а с тем ли человеком вы хотите построить отношения?" - резюмирует Виталий Курсик.
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