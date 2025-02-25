10 конкретних фраз чоловіка, які не можна терпіти: вони видають аб’юзера!

"Ти без мене ніхто"

Це, за словами Віталія, класика аб’юзу. Якщо партнер применшує вашу цінність, він - не партнер. Ніколи не дозволяйте нівелювати вашу самоцінність.

"Якщо ти мене справді любиш, то…"

"Жахлива маніпуляція на почуттях завжди тривожний знак. Однак дорослі люди без психічних проблем такий шантаж використовувати не будуть", - каже експерт.

"Ти все вигадуєш, я такого не казав"

Це - газлайтинг у чистому вигляді. Пам'ятайте, що ваші відчуття та почуття - не вигадки. Не дозволяйте чоловікові маніпулювати ними.

"Жінка має знати своє місце"

"Чоловік натякає, що це місце не поруч із ним, а десь значно нижче. Це одночасно і неповага, і знецінення вас, як людини", - підкреслює коуч.

"Та хто тебе ще візьме?"

Класична спроба зламати самооцінку, щоб жінка боялася піти. І це теж певна форма газлайтингу та маніпуляцій аб'юзера. Які фрази чоловіка не можна пробачати (ілюстративне фото: Freepik)

"Я можу тебе забезпечити, але…"

Але що? Якщо є "але", то це не турбота, а спосіб контролю. І точно не почуття.

"Я такий, який є, і змінюватися не збираюся"

Тобто, вам пропонують прийняти всі його проблеми й недоліки без права голосу. Ви впевнені, що вам це потрібно? Фахівці вищого рівня кваліфікації в психології запевняють, що - ні.

"Якщо ти не зробиш, знайду собі іншу"

Погрози замість діалогу - це вже фінальна стадія токсичності.

"Найкраще у такій ситуації - побажати удачі в пошуках", - радить Віталій.

"Не зли мене"

Це вже прямий натяк на агресію. Оскільки, якщо ви все ж таки розізлите (спеціально чи ні), то це потягне за собою покарання. Хіба це про нормальні стосунки дорослих людей?

"Я такий через тебе"

Чоловік чітко показує, що у нього відповідальності за свої вчинки - нуль. Все звалюється на вас. Але кожна людина самостійно обирає, якою їй бути. І ви тут не до чого.

"Якщо чоловік каже щось подібне - він уже показує, ким він є. І чекати, що колись зміниться, - марна справа", - резюмує Курсік.

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