10 ефективних порад для гарного самопочуття цієї осені

10 порад для гарного самопочуття восени

Зробіть щеплення від коронавірусу та грипу

Восени респіраторні захворювання, як-от грип і COVID-19, зустрічаються частіше. Найефективніший спосіб захистити себе - це вакцинація. Вакцинація та ревакцинація від COVID-19 значно знижують ризики важкого перебігу хвороби та госпіталізації. Наприклад, вакциновані люди віком 65-74 років мають на 88-96% менше шансів бути госпіталізованими. Також вакциновані мають значно нижчий ризик летальних випадків через COVID-19.

Щеплення від грипу є не менш важливим для захисту від сезонних вірусів. Вакцини доступні у лікарнях та аптеках. Обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря для отримання індивідуальних порад щодо вакцинації.

Підтримуйте ваш імунітет

Для зміцнення імунної системи важливо дотримуватися здорового харчування, уникати стресу та забезпечити собі якісний сон. Пийте достатньо води — це покращить роботу імунітету. Деякі продукти можуть також допомогти запобігти застуді: цитрусові, йогурт та інші кисломолочні продукти, горіхи, спеції, трави, а також овочі та зелень, багаті на клітковину.

Не сидіть в соцмережах, а гуляйте

Згідно з дослідженням, опублікованим у 2020 році, надмірне використання соціальних мереж негативно впливає на психічне здоров'я. Для українців, занурених у постійний потік новин про війну, це особливо важливо. Осінь - ідеальний час для прогулянок на свіжому повітрі та фізичної активності. Це не тільки покращить настрій, але й зміцнить імунітет.

Їжте сезонні овочі та фрукти

Восени насолоджуйтесь сезонними продуктами: буряком, капустою (брюссельською, цвітною, білокачанною), морквою, баклажанами, гарбузами, кабачками, виноградом і яблуками. Ці овочі та фрукти багаті на вітаміни та мікроелементи, які зміцнюють здоров’я. Запікайте овочі з мінімумом олії, солі та перцю для смачних і корисних страв.

Перекушуйте здоровими стравами

Хоч осінні вечори часто спонукають до перекусів перед телевізором, варто обирати здорові альтернативи. Замість чіпсів та піци оберіть сирі овочі з хумусом, свіжі фрукти, варені яйця або горіхи. Це допоможе підтримувати збалансоване харчування і відчувати себе краще.

Включіть гарбуз в раціон

Гарбуз - це справжній осінній суперфуд, багатий на вітаміни A, C, E, клітковину та калій. Його можна використовувати для приготування різноманітних страв, а гарбузове насіння - чудове джерело рослинного білка, клітковини та магнію.

Додайте в раціон журавлину та хурму

Окрім яблук і груш, журавлина та хурма можуть стати чудовими осінніми продуктами. Хурма багата на клітковину та вітамін C, а журавлина містить поліфеноли, що захищають сечовивідні шляхи та зміцнюють серцево-судинну систему. Дослідження показують, що журавлинний сік може запобігати повторним інфекціям сечовивідних шляхів.

Не їжте багато солодкого

Не потрібно відмовлятися від солодкого, але варто споживати його в помірних кількостях. Намагайтеся замінити цукерки кориснішими продуктами, такими як сухофрукти. Якщо купуєте цукерки, тримайте їх подалі від очей і замість них ставте на стіл горіхи або фрукти.

Піклуйтеся про своє психічне здоров'я

Осінь може призводити до зменшення соціальної взаємодії та викликати відчуття самотності. Важливо знаходити час для себе, займатися улюбленими справами, а також підтримувати зв'язок із близькими.

Плануйте медичні обстеження

Регулярні медичні огляди допомагають виявити проблеми зі здоров'ям на ранніх стадіях. Це дозволяє отримати ефективне лікування і навіть врятувати життя. Також це гарна нагода переглянути прийом ліків та за необхідності скоригувати їх прийом.