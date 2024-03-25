10 брехливих фактів, які псують наше життя

Якщо у вас немає пари - ви самотній

Те, що ви зараз одні, ще не означає, що ви самотні. Якщо вже на те пішло, особисті стосунки далеко не гарантують щастя. І залишаючись без пари, ви ніколи не станете настільки ж самотнім, як у неправильних стосунках.

Якщо ви розумієте, що з життя з цією людиною не вийде нічого хорошого, краще розірвіть ці стосунки та витратьте трохи часу на найважливішу людину у вашому житті - вас самих. Намагайтеся знайти себе. Повернути собі самоповагу. І коли наступного разу ви опинитеся в особистих стосунках, що стрімко тонуть, ви будете готові вчасно їх покинути.

Щастя - це лише тоді, коли у вас є все, чого ви хочете

Те, що ви щасливі, ще не означає, що ви нічого не бажаєте. Насамперед це означає, що ви вдячні за те, що у вас є, і терпляче чекаєте на те, що трапиться. Часом ми настільки захоплюємося прагненням до чогось великого, що зовсім перестаємо помічати ті крихітні речі, які роблять наше життя чарівним.

Так що цінуйте сьогоднішній день - повірте, він того вартий. Адже він - один із тих самих "старих добрих днів", які ви будете з такою ностальгією згадувати в старості.

Якщо комусь погано - ви це одразу бачите

Усім нам буває і боляче, і страшно, і погано. Просто деякі навчилися це приховувати куди краще за інших. Ви не знаєте, що відбувається за зачиненими дверима їхньої душі, а тому засуджувати людей лише через те, що ви бачите - марна трата часу і сил.

Якщо у вас є час обговорювати й засуджувати інших людей, у вас, мабуть, занадто багато вільного часу. Краще спрямуйте його на щось гідне.

Брехливі факти, у які ми все життя віримо (фото: Freepik)

Життя має йти певним чином, і ніяк інакше

Ніхто не може нашкодити сильніше, ніж ми самі. Але завдавши своїй душі рану, ми ж можемо її й зцілити - для цього часом достатньо не соромитися своїх думок, і бути реалістом. Адже в нас завжди є вибір, як відповісти на ті ситуації, з якими зіштовхує нас життя.

Тож відмовтеся від нереалістичного образу у вашій голові, під який ви намагаєтеся підігнати ваше життя, і почніть сприймати її такою, яка вона є. Змінюйте те, що піддається змінам, змінюйте свій погляд на те, що не можна змінити, і продовжуйте рухатися вперед.

Ви маєте бути схожі на когось іншого

Коли ви перестаєте порівнювати себе з іншими людьми, неважливо, справжніми чи вигаданими, і коли ви перестаєте порівнювати себе з іншими версіями себе самих (які здебільшого існують лише в нашій голові), лише тоді ви починаєте жити спокійно - і лише в цьому спокою немає абсолютно нічого ілюзорного.

По-справжньому чудовим життям живуть обрані.

Якщо щоранку ви прокидатиметеся зі словами: "Сьогодні на мене чекає чудовий день", і засинатимете, розуміючи, наскільки він був чудовим. Лише тоді, одного разу, за багато років, ви зможете, згадуючи про минуле, посміхнутися і сказати: "Моє життя було просто чудовим".

Нам не потрібні нелегкі часи

Часом для того, щоб знайти щастя, потрібно пройти через справжнє пекло. Часом для того, щоб зустрітися з потрібними людьми, ви повинні позбутися тих, кому не місце у вашому житті.

Часом для того, щоб зрозуміти, що таке бути сильним, ви маєте відчути слабкість. Іноді потрібно відчути, як ваша душа розривається на частини, щоб знайти непорушну цілісність.

Часом, щоб знайти ту єдину людину, з ким можна прожити весь залишок життя, потрібно пройти через натовпи. Часом нам доводиться зустрічати з розпростертими обіймами як хороше, так і погане, знаючи, що в підсумку і те, і інше несе нам неоціненний досвід.

Бути сильним - означає не відчувати болю

Насправді сильні люди - це ті, хто відчувають біль, приймають його, вчаться на ньому всього, чого можуть, а потім долають його. Суть сили - у рішучості попросити про перепочинок, пролити сльози, обтруситися, а потім повернутися на ринг, щоб битися так, як вам ще ніколи не доводилося.

Брехня на благо - це нормально

Перш ніж говорити "Я тебе люблю", відчуйте любов. Будьте справді вдячні, дякуючи комусь. Відчувайте розкаяння, вибачаючись. Повірте - коли ваші слова бувають підкріплені справжнім почуттям, вони проникають у саму глибину серця інших людей.

Мрії - марна трата часу

Найбільші дари - ті, які не видно очам, але відчуваються серцем. Те, що ми бачимо, лише мала частина того, що можливо. Уява - це вміння зазирнути за горизонт, уявити собі те, що дуже важливе для нас, але поки приховано від погляду.

Де-небудь і коли-небудь на вас неодмінно чекає щось неймовірне - якщо вашої мрії виявиться достатньо, щоб його отримати.