ua en ru
Нд, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як боротися з весняною хандрою: дієві способи

Неділя 24 березня 2024 17:07
UA EN RU
Як боротися з весняною хандрою: дієві способи Як боротися з весняною хандрою (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Весняна хандра - це абсолютно нормальне явище, яке може зʼявитися у будь-кого з нас. Але з нею варто боротися.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал "Як ти?" в Instagram.

Як впоратися з весняною хандрою

Ми можемо очікувати, що з приходом весни усе "розквітне": не тільки на вулиці, але й настрій. Але може статися навпаки: відомо, що організм людей по-різному адаптується до змін погоди. І прихід нового сезону дійсно впливає на наше ментальне здоровʼя.

Тому, навіть якщо сонце вже бʼє променями в вікно, бути не в доброму гуморі навесні - нормально.

Насправді ж не всі стають веселими та активними з першими променями весняного сонця. Інколи людина може почуватися навпаки - відчувати погіршення свого стану, бути млявою і постійно втомленою.

Зміна освітлення

Наші добові ритми змінюються зі збільшенням кількості та інтенсивності сонячного світла. Вони впливають на цикли сну та активності, енергію та настрій.

Як боротися з весняною хандрою: дієві способи

Як боротися з весняною хандрою (фото: Freepik)

Зміна розпорядку дня

Проводити більше часу на свіжому повітрі та нарешті почати робити те, чим давно хотіли займатися, - дуже корисно. Але для організму це зміна (чи навіть стрес), до якої мозок і тіло повинні звикнути поступово.

Очікування

Часто ми очікуємо від себе бути щасливішими та активнішими лише тому, що світить сонце, на вулиці стає тепліше, а природа навколо прокидається. Внаслідок цього лише стаємо суворішими до себе, втрачаємо енергію та мотивацію.

Як впоратися з хандрою:

  • налаштуй графік сну
  • прислухайся до себе, щоб дізнатися, що дратує тебе навесні (замерзнути зранку та впріти вдень - теж впливає на настрій)
  • медитуй, веди щоденник, щоб прийняти власні (позитивні та не дуже) емоції та почуття
  • регулярно займайся фізичною активністю
  • харчуйся збалансовано
  • будь на звʼязку з близькими й тими, хто може підтримати.

Раніше ми розповідали, як не відчувати себе винним за спокійне життя за кордоном.

Також читайте, що у спілкуванні призводить до конфлікту.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровя
NEWS
У двох областях України можуть ввести графіки. Яка ситуація зі світлом
У двох областях України можуть ввести графіки. Яка ситуація зі світлом