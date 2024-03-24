Як боротися з весняною хандрою: дієві способи

Весняна хандра - це абсолютно нормальне явище, яке може зʼявитися у будь-кого з нас. Але з нею варто боротися.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал "Як ти?" в Instagram.

Як впоратися з весняною хандрою

Ми можемо очікувати, що з приходом весни усе "розквітне": не тільки на вулиці, але й настрій. Але може статися навпаки: відомо, що організм людей по-різному адаптується до змін погоди. І прихід нового сезону дійсно впливає на наше ментальне здоровʼя.

Тому, навіть якщо сонце вже бʼє променями в вікно, бути не в доброму гуморі навесні - нормально.

Насправді ж не всі стають веселими та активними з першими променями весняного сонця. Інколи людина може почуватися навпаки - відчувати погіршення свого стану, бути млявою і постійно втомленою.

Зміна освітлення

Наші добові ритми змінюються зі збільшенням кількості та інтенсивності сонячного світла. Вони впливають на цикли сну та активності, енергію та настрій.

Як боротися з весняною хандрою (фото: Freepik)

Зміна розпорядку дня

Проводити більше часу на свіжому повітрі та нарешті почати робити те, чим давно хотіли займатися, - дуже корисно. Але для організму це зміна (чи навіть стрес), до якої мозок і тіло повинні звикнути поступово.

Очікування

Часто ми очікуємо від себе бути щасливішими та активнішими лише тому, що світить сонце, на вулиці стає тепліше, а природа навколо прокидається. Внаслідок цього лише стаємо суворішими до себе, втрачаємо енергію та мотивацію.

Як впоратися з хандрою: