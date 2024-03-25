10 лживых фактов, которые портят нашу жизнь

Если у вас нет пары - вы одинокий

То, что вы сейчас одни, еще не означает, что вы одиноки. Если уж на то пошло, личные отношения далеко не гарантируют счастья. И оставаясь без пары, вы никогда не станете столь же одиноким, как в неправильных отношениях.

Если вы понимаете, что из жизни с этим человеком не получится ничего хорошего, лучше разорвите эти отношения и потратьте немного времени на самого важного человека в вашей жизни - вас самих. Старайтесь найти себя. Вернуть себе самоуважение. И когда в следующий раз вы окажетесь в стремительно тонущих личных отношениях, вы будете готовы вовремя их покинуть.

Счастье - это только тогда, когда у вас есть все, чего вы хотите

То, что вы счастливы, еще не значит, что вы ничего не хотите. Прежде всего это означает, что вы благодарны за то, что у вас есть, и терпеливо ждете случившегося. Иногда мы настолько увлекаемся стремлением к чему-то великому, что совсем перестаем замечать те крошечные вещи, которые делают нашу жизнь волшебной.

Так что цените сегодняшний день - поверьте, он того стоит. Ведь он - один из тех самых "старых добрых дней", которые вы будете с такой ностальгией вспоминать в старости.

Если кому-то плохо - вы это сразу видите

Всем нам бывает и больно, и страшно, и плохо. Просто некоторые научились это скрывать куда лучше других. Вы не знаете, что происходит за закрытыми дверями их души, а потому осуждать людей только потому, что вы видите - пустая трата времени и сил.

Если у вас есть время обсуждать и осуждать других людей, у вас, вероятно, слишком много свободного времени. Лучше направьте его на что-нибудь достойное.

Лживые факты, в которые мы всю жизнь верим (фото: Freepik)

Жизнь должна идти определенным образом, и никак иначе

Никто не может навредить сильнее, чем мы сами. Но нанеся своей душе рану, мы же можем ее и исцелить - для этого порой достаточно не стесняться своих мыслей и быть реалистом. У нас ведь всегда есть выбор, как ответить на те ситуации, с которыми сталкивает нас жизнь.

Поэтому откажитесь от нереалистического образа в вашей голове, под который вы пытаетесь подогнать вашу жизнь, и начните воспринимать ее такой, какой она есть. Изменяйте то, что подвержено изменениям, изменяйте свой взгляд на то, что нельзя изменить, и продолжайте двигаться вперед.

Вы должны быть похожи на кого-то другого

Когда вы перестаете сравнивать себя с другими людьми, неважно, настоящими или вымышленными, и когда вы перестаете сравнивать себя с другими версиями себя самих (которые в большинстве своем существуют только в нашей голове), только тогда вы начинаете жить спокойно - и только в этом покое нет абсолютно ничего иллюзорного.

По-настоящему чудесной жизнью живут избранные.

Если каждое утро вы будете просыпаться со словами: "Сегодня меня ждет прекрасный день", и будете засыпать, понимая, насколько он был великолепен. Лишь тогда, однажды, за много лет, вы сможете, вспоминая о прошлом, улыбнуться и сказать: " Моя жизнь была просто великолепной".

Нам не нужны нелегкие времена

Иногда для того, чтобы обрести счастье, нужно пройти через настоящий ад. Иногда для того, чтобы встретиться с нужными людьми, вы должны избавиться от тех, кому не место в вашей жизни.

Иногда для того, чтобы понять, что такое быть сильным, вы должны почувствовать слабость. Иногда нужно почувствовать, как ваша душа разрывается на части, чтобы обрести незыблемую целостность.

Порой, чтобы найти того единственного человека, с кем можно прожить весь остаток жизни, нужно пройти через толпы. Иногда нам приходится встречать с распростертыми объятиями как хорошее, так и плохое, зная, что в итоге и то, и другое несет нам бесценный опыт.

Быть сильным - значит не чувствовать боли

На самом деле сильные люди - это те, кто испытывают боль, принимают ее, учатся на нем всему, чего могут, а затем одолевают ее. Суть силы - в решимости попросить о передышке, пролить слезы, отряхнуться, а затем вернуться на ринг, чтобы сразиться так, как вам еще никогда не приходилось.

Ложь во благо - это нормально

Прежде чем говорить "Я тебя люблю", почувствуйте любовь. Будьте действительно благодарны, благодаря кому-то. Чувствуйте раскаяние, извиняясь. Поверьте - когда ваши слова бывают подкреплены подлинным чувством, они проникают в самую глубину сердца других людей.

Мечты - пустая трата времени

Самые большие дары - те, которые не видны глазам, но чувствуются сердцем. То, что мы видим, лишь малая часть возможного. Воображение - это умение заглянуть за горизонт, представить себе то, что очень важно для нас, но пока скрыто от взгляда.

Где-нибудь и когда-нибудь вас непременно ждет что-то невероятное - если вашей мечты окажется достаточно, чтобы его получить.