1 жовтня: яке церковне свято, у кого іменини, що не можна робити

За церковним календарем 1 жовтня день святих мучениць Софії та Ірини, а також мучениці Аріадни Промісської.

Про всі традиції та заборони цього свята читайте в матеріалі Styler.

Мучениці Софія та Ірина жили у III столітті в Єгипті. Їх піддали катуванням за сповідання християнства за імператора Авреліана. Після імператор Єгипту Клавдій наказав їх обезголовити. Мощі мучениць було перенесено через кілька століть Костянтином Великим до Константинополя.

На Аріну Шиповницю тривали дівочі посиденьки. Зазвичай їх поєднували із заготівлею капусти на зиму. Прийнято було збиратися в когось у хаті, шинкувати, солити капусту, одночасно веселячись, розмовляючи, виконуючи пісні.

1 жовтня селяни спостерігали за відльотом журавлів, а побачивши в небі журавлиний клин, кричали їм услід "Колесом дорога". Робилося це для того, щоб журавлі повернулися, адже пращури вірили, що журавлі є вісниками тепла та приносять весну на крилах.

Головні прикмети цього дня

яка погода на Ірину – такою вона буде 1 квітня;

птахи не поспішають відлітати – зима настане нескоро;

високий бур'ян виріс - взимку буде багато снігу.

Що не можна робити у цей день

Не варто стригти волосся, вважається, що якщо постригти 1 жовтня волосся є ризик укоротити свою долю.

Не можна пліткувати, розкривати свої та чужі секрети, обговорювати інших людей. Краще цього не робити в принципі, а не лише 1 жовтня, щоб не залучити біду та безгрошів'я.

Не варто ходити в гості та приймати друзів та знайомих у себе.

Категорично не можна лінуватися.

Іменини святкують Олексій, Аріадна, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Іван, Іларіон, Ірина, Костянтин, Михайло, Петро, Сергій та Софія.