1 октября: какой церковный праздник, у кого именины, что нельзя делать
По церковному календарю 1 октября день святых мучениц Софии и Ирины, а также мученицы Ариадны Промисской.
Обо всех традициях и запретах этого праздника, читайте в материале Styler.
Мученицы София и Ирина жили в III веке в Египте. Их подвергли истязаниям за исповедание христианства при императоре Аврелиане. После правитель Египта Клавдий велел их обезглавить. Мощи мучениц были перенесены спутя несколько веков Константином Великим в Константинополь.
На Арину Шиповницу продолжались девичьи посиделки. Обычно их совмещали с заготовкой капусты на зиму. Принято было собираться у кого-нибудь в доме, шинковать, солить капусту, одновременно веселясь, разговаривая, исполняя песни.
1 октября крестьяне наблюдали за отлетом журавлей, а увидев в небе журавлиный клин, кричали им вслед "Колесом дорога". Делалось это для того, чтобы журавли вернулись, ведь предки верили, что журавли являются вестниками тепла и приносят весну на крыльях.
Главные приметы этого дня
- какая погода на Ирину - такой она будет и 1 апреля;
- птицы не спешат улетать - зима наступит нескоро;
- высокий сорняк вырос - зимой будет много снега.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит стричь волосы, считается, что если постричь 1 октября волосы, есть риск укоротить свою судьбу.
- Нельзя сплетничать, раскрывать свои и чужие секреты, обсуждать других людей. Лучше этого не делать в принципе, а не только 1 октября, чтобы не привлечь беду и безденежье.
- Не стоит ходить в гости и принимать друзей и знакомых у себя.
- Категорически нельзя лениться.
Именины празднуют Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Иларион, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей и Софья.
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