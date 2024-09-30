1 жовтня допоможе 5 знакам Зодіаку зірвати з неба усі зірки. Таро-гороскоп на вівторок обіцяє їм рідкісний успіх

Діва

У вівторок ви зможете багато чого переосмислити. Впустіть у своє життя зміни, не бійтеся нових можливостей. Карти Таро радять вам позбутися сумнівів та страхів, адже вони можуть зіпсувати вам весь день.

Скорпіон

Намагайтеся відмовитися від поспішних висновків. У цей день вам варто максимально зосередитись на своїх цілях, а всі слова, які ви можете почути у вівторок, пропускати через себе та брати близько до серця точно не потрібно. Ідіть вперед з гордо піднятою головою.

Рак

Карти Таро обіцяють вам цікаві події, до яких важко підготуватися заздалегідь. Настають зміни, і навіть якщо ви до них ще не готові, вони все одно настануть. А тому не треба чинити опір і ховатися в тіні, настав час підкорювати нові висоти.

Водолій

У вівторок ви зможете розкрити чиюсь велику таємницю. Окрім цього, у цей день ви зловите удачу за хвіст та отримаєте рідкісний шанс. Починайте згадувати, про що ви мріяли. Дозвольте своїм бажанням перетворитися на реальність.

Телець

Ваш креатив допоможе вам досягти небувалого кар'єрного зльоту. Цього дня вам точно варто ділитися ідеями та творчими доробками з начальством. Однак побоюйтеся конкурентів, вони можуть почати заздрити вашому успіху.