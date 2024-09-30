1 октября поможет 5 знакам Зодиака сорвать с неба все звезды. Таро-гороскоп на вторник сулит им редкую удачу

Дева

Во вторник вы сможете многое переосмыслить. Впустите в свою жизнь перемены, не бойтесь новых возможностей. Карты Таро советуют вам избавиться от сомнений и страхов, ведь они могут испортить вам весь день.

Скорпион

Постарайтесь отказаться от поспешных выводов. В этот день вам стоит максимально сосредоточиться на своих целях, а все слова, которые вы можете услышать во вторник, пропускать через себя и принимать близко к сердцу точно не нужно. Идите вперед с гордо поднятой головой.

Рак

Карты Таро сулят вам интересные события, к которым сложно подготовиться заранее. Грядут перемены, и даже если вы к ним еще не готовы, они все равно наступят. А потому не нужно противиться и прятаться в чьей-то тени, пора покорять новые высоты.

Водолей

Во вторник вы сможете раскрыть чью-то большую тайну. Кроме этого, в этот день вы поймаете удачу за хвост и получите редкий шанс. Начинайте вспоминать, о чем вы мечтали. Позвольте своим желаниям наконец-то превратиться в реальность.

Телец

Ваш креатив поможет вам добиться небывалого карьерного взлета. В этот день вам точно стоит делиться идеями и творческими наработками с начальством. Однако опасайтесь конкурентов, они могут начать завидовать вашему успеху.