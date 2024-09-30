Таро-гороскоп на тиждень: хто знайде кохання всього життя, а кому готуватися до неприємностей

Новий тиждень, який стане кінцем вересня та початком жовтня, буде сповнено романтичними пригодами та різними подіями. Комусь дуже пощастить, але є й ті, кому варто готуватись до проблем.

Овен

Готуйтеся до несподіваних знайомств. Цього тижня ви можете зустріти багато нових людей. Якщо ви не любите спілкування та галасливі компанії, то це, звичайно ж, може вам не сподобатися. Однак дайте собі ще один шанс - найближчими днями вам дуже потрібно взаємодіяти з людьми.

Телець

Цього тижня вам варто проявити альтруїзм та щедрість. Допоможіть тим, хто просить про це саме у вас. Час задуматися про баланс і те, чому Всесвіт до вас така добра. Швидше за все, варто відплатити тим самим і затвердити так званий "кармічний закон".

Близнюки

Карти Таро обіцяють вам чимало веселощів та радості. Цього тижня ви зможете опинитися в центрі уваги, і вам це сподобається. Не витрачайте весь свій час на відпочинок та розваги, вам варто зайнятися справами та скористатися своїм даром переконання у спілкуванні з колегами.

Рак

Цього тижня вам варто виявити мудрість і готуватися до компромісів. Не варто відмовлятися від мрії, якщо вона не здійснюється прямо тут і зараз. Можливо, вам варто змінити підхід або заручитися підтримкою більш впливових партнерів.

Лев

Карти Таро обіцяють вам любовні пригоди. Особисте життя стане головною темою найближчих днів. Ви можете закрутити новий роман або перевести свої стосунки з людиною, яка вам подобається, на більш серйозний рівень. І це подарує вам чимало щастя.

Діва

Новий тиждень готує вам чимало змін. Настав час з'ясувати, чого ви хочете насправді та чи є ті, хто заважає вам досягти бажаного. Швидше за все, доведеться почати непросту розмову. Зберігайте спокій та не поспішайте з висновками.

Терези

Цього тижня у вашому житті з'явиться людина, якій ви дуже потрібні. І йдеться не лише про підтримку. Швидше за все, доля зведе вам з тим, хто виявиться вашою спорідненою душею. Цінуйте цей рідкісний шанс, не всім так щастить.

Скорпіон

Цей тиждень принесе вам чимало роздумів. Ймовірно, ви вирішите почати щось з чистого аркуша. Не бійтеся робити перші кроки та пробувати себе в тому, що лякає та насторожує. Пам'ятайте, що ви здатні здолати будь-які перепони.

Стрілець

На цьому тижні постарайтеся не загострювати конфлікти. Вам варто подумати про внутрішню гармонію, яку ви могли втратити. Налаштовуйтесь на позитив і не зациклюйтесь на поганому.

Козоріг

Цього тижня ваші мрії про ідеальні стосунки можуть стати реальністю. Це торкнеться як дружби, так і любовних пригод. Карти Таро обіцяють вам чимало приводів для радості, готуйтеся до приємних сюрпризів.

Водолій

Цей тиждень буде непростим. Вам варто звертати увагу на деталі та дрібниці, навіть якщо вони здаються незначними. Не дозволяйте собі втратити щось важливе через банальну неуважність.

Риби

Карти Таро радять вам наважитися на щось грандіозне. Пам'ятайте про те, що не всі бажання можуть втілюватися в життя миттєво. Не опускайте руки надто рано, дива вже поруч.