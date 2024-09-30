ua en ru
Пн, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Коли новий і Повний Місяць у жовтні 2024: дати

Понеділок 30 вересня 2024 17:44
UA EN RU
Коли новий і Повний Місяць у жовтні 2024: дати Коли буде Повня у жовтні (ілюстрація: GettyImages)
Автор: Поліна Іваненко

Фази Місяця традиційно асоціюються з різними аспектами людського життя: від емоційного стану до біологічних ритмів. І тому важливо знати, коли буде Повня та Молодик у жовтні, адже ці дати можуть бути корисними для тих, хто стежить за місячними циклами або вивчає їхній вплив.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про місячний календар на жовтень, який допоможе краще орієнтуватися у циклах та фазах.

Коли настане Повня та Новий Місяць - точні дати

У жовтні вже в ніч з 2 на 3 число настане Новий Місяць, який ще називають Молодиком.

А Повня настане 17 жовтня. Після цього Місяць стане спадним і буде перебувати у цій фазі аж до листопада.

Фази Місяця у вересні

  • 1-2 жовтня - спадний Півмісяць
  • 2-3 жовтня - Молодик
  • 4-9 жовтня - висхідний Півмісяць
  • 10-11 жовтня - перша чверть Місяця
  • 12-16 жовтня - висхідний опуклий Місяць
  • 17 жовтня - Повня
  • 18-24 жовтня - спадний опуклий Місяць
  • 25-26 жовтня - остання чверть
  • 27-31 жовтня - спадний Півмісяць.

Коли новий і Повний Місяць у жовтні 2024: дати

Місячний календар на жовтень (скріншот з сайту spaceweatherlive.com)

Що таке Повня і Молодик

Молодик - це фаза, коли Місяць знаходиться між Землею і Сонцем, тому його майже не видно.

А Повня - це фаза, коли Земля знаходиться між Місяцем і Сонцем, і вся його видима частина повністю освітлена.

З наукової точки зору фази Місяця не мають прямого біологічного впливу на людину, але існує думка, що це усе ж може впливати на мешканців Землі.

Наприклад, під час Повні у деяких людей нібито спостерігається підвищена активність мозку, зміни або порушення сну, а також емоційна нестабільність. А Молодик, як вважається, може впливати на настрій, ритми сну і рівень мелатоніну.

Нагадаємо, раніше з'явився місячний посівний календар на жовтень.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, коли над Землею з’явиться другий Місяць.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Місячний календар, Space weather live, Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
повня Місячний календар Молодик
NEWS
Чому Україну накрила пилова буря та коли ситуація покращиться
Чому Україну накрила пилова буря та коли ситуація покращиться