Коли новий і Повний Місяць у жовтні 2024: дати

Фази Місяця традиційно асоціюються з різними аспектами людського життя: від емоційного стану до біологічних ритмів. І тому важливо знати, коли буде Повня та Молодик у жовтні, адже ці дати можуть бути корисними для тих, хто стежить за місячними циклами або вивчає їхній вплив.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про місячний календар на жовтень, який допоможе краще орієнтуватися у циклах та фазах.

Коли настане Повня та Новий Місяць - точні дати

У жовтні вже в ніч з 2 на 3 число настане Новий Місяць, який ще називають Молодиком.

А Повня настане 17 жовтня. Після цього Місяць стане спадним і буде перебувати у цій фазі аж до листопада.

Фази Місяця у вересні

1-2 жовтня - спадний Півмісяць

2-3 жовтня - Молодик

4-9 жовтня - висхідний Півмісяць

10-11 жовтня - перша чверть Місяця

12-16 жовтня - висхідний опуклий Місяць

17 жовтня - Повня

18-24 жовтня - спадний опуклий Місяць

25-26 жовтня - остання чверть

27-31 жовтня - спадний Півмісяць.

Місячний календар на жовтень (скріншот з сайту spaceweatherlive.com)

Що таке Повня і Молодик

Молодик - це фаза, коли Місяць знаходиться між Землею і Сонцем, тому його майже не видно.

А Повня - це фаза, коли Земля знаходиться між Місяцем і Сонцем, і вся його видима частина повністю освітлена.

З наукової точки зору фази Місяця не мають прямого біологічного впливу на людину, але існує думка, що це усе ж може впливати на мешканців Землі.

Наприклад, під час Повні у деяких людей нібито спостерігається підвищена активність мозку, зміни або порушення сну, а також емоційна нестабільність. А Молодик, як вважається, може впливати на настрій, ритми сну і рівень мелатоніну.