1 вересня: красиві привітання з Днем знань для школярів і вчителів
Початок осені приносить із собою особливий день – День знань, коли шкільні дзвоники знову збирають учнів і вчителів разом на новий навчальний рік. Цей день символізує нові можливості, натхнення та невичерпне прагнення до знань, що веде нас до світлих вершин майбутнього.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкращі привітання у віршах і прозі, які допоможуть передати ваші щирі побажання.
Привітання своїми словами
З Днем знань! Бажаю, щоб цей навчальний рік був наповнений новими відкриттями, великими перемогами і незабутніми моментами. Нехай кожен день приносить нові знання, нові можливості та незмінний інтерес до навчання. Успіхів, впевненості та яскравих емоцій на шляху до вершини знань!
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З 1 вересня! Нехай цей день відкриє двері до захопливого світу знань, нових друзів і цікавих подій. Бажаю вам легкої дороги до навчання, багато яскравих емоцій, великих досягнень і безмежного натхнення. Нехай ваші мрії та цілі стануть реальністю!
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На Перший дзвоник бажаю вам ентузіазму і рішучості на кожен день! Нехай цей навчальний рік подарує вам чудові знання, нові можливості та багато щасливих моментів. Учися з натхненням, йди до своїх мрій і не зупиняйся перед жодними труднощами!
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Вітаю з Днем знань! Нехай кожен урок стає сходинкою до великого успіху, а кожен день - новою можливістю для розвитку і самовдосконалення. Бажаю, щоб навчальний рік пройшов на високій ноті, даруючи радість від відкриттів і успіхів. Пам'ятай: знання - це твоя сила!
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1 вересня – це новий старт, нові цілі та нові вершини. Бажаю вам йти вперед з упевненістю і натхненням, знаходити вірних друзів і підтримку вчителів, відкривати для себе безмежні горизонти знань. Нехай ваш шлях до знань буде цікавим, повним пригод і перемог!
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Шкільні роки - це найкращий час для нових знань і великих відкриттів! На 1 вересня бажаю тобі радіти кожному дню, захоплюватися новим і досягати поставлених цілей. Хай школа стане для тебе джерелом знань, натхнення і вірних друзів, а навчання - веселим і цікавим процесом!
Красиві привітання з 1 вересня (зображення: stella.in.ua)
Вітання у віршах
Попрощалося з нами літо
Обдарувавши теплом своїм
Пролетіло як комета
І тепер поспішає за ним
Золота осінь слідом
Її шкільна пора
І з усміхненим привітом
У класах сяде дітвора.
Засмагли, підросли
Відпочили влітку цим
І як у гавань кораблі
Повернулися до школи діти.
Новий почався для них
У вересні навчальний рік
І в підручниках притих
Світлих знань хоровод:
Рівняння, задачі,
Відмінки та вправи
А в спортзалі м’ячик скаче
Засумувавши без руху!
І вже кличе, поспішає
Дзвінким голосом дзвінок
До знань шлях уже відкритий
Починається урок!
***
Сьогодні пролунає для нас
У тиші навчальних коридорів
Усіх, запрошуючи до світлого класу
Дзвінок, без зайвих розмов!
І задзвенить, і заспіває
Надасть добру послугу
"Навчання час настає!"
Заголосить на всю округу.
Зашелестять сторінки книжок
Втупляться діти в них носами
І знань праведних джерело
Знову заструменіє між камінням.
Звичними стануть знову для нас
Контрольні та твори
Звичним стане світлий клас
Уроки, тести, вправи.
І знову подружимося з тобою
Веселий, пустотливий дзвінок
За те, що шкільною порою
Кличеш нас знову на урок!
Як красиво привітати з 1 вересня (зображення: stella.in.ua)
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