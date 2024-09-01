1 вересня: красиві привітання з Днем знань для школярів і вчителів

Початок осені приносить із собою особливий день – День знань, коли шкільні дзвоники знову збирають учнів і вчителів разом на новий навчальний рік. Цей день символізує нові можливості, натхнення та невичерпне прагнення до знань, що веде нас до світлих вершин майбутнього.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкращі привітання у віршах і прозі, які допоможуть передати ваші щирі побажання.

Привітання своїми словами

З Днем знань! Бажаю, щоб цей навчальний рік був наповнений новими відкриттями, великими перемогами і незабутніми моментами. Нехай кожен день приносить нові знання, нові можливості та незмінний інтерес до навчання. Успіхів, впевненості та яскравих емоцій на шляху до вершини знань!

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З 1 вересня! Нехай цей день відкриє двері до захопливого світу знань, нових друзів і цікавих подій. Бажаю вам легкої дороги до навчання, багато яскравих емоцій, великих досягнень і безмежного натхнення. Нехай ваші мрії та цілі стануть реальністю!

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На Перший дзвоник бажаю вам ентузіазму і рішучості на кожен день! Нехай цей навчальний рік подарує вам чудові знання, нові можливості та багато щасливих моментів. Учися з натхненням, йди до своїх мрій і не зупиняйся перед жодними труднощами!

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Вітаю з Днем знань! Нехай кожен урок стає сходинкою до великого успіху, а кожен день - новою можливістю для розвитку і самовдосконалення. Бажаю, щоб навчальний рік пройшов на високій ноті, даруючи радість від відкриттів і успіхів. Пам'ятай: знання - це твоя сила!

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1 вересня – це новий старт, нові цілі та нові вершини. Бажаю вам йти вперед з упевненістю і натхненням, знаходити вірних друзів і підтримку вчителів, відкривати для себе безмежні горизонти знань. Нехай ваш шлях до знань буде цікавим, повним пригод і перемог!

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Шкільні роки - це найкращий час для нових знань і великих відкриттів! На 1 вересня бажаю тобі радіти кожному дню, захоплюватися новим і досягати поставлених цілей. Хай школа стане для тебе джерелом знань, натхнення і вірних друзів, а навчання - веселим і цікавим процесом!

Красиві привітання з 1 вересня (зображення: stella.in.ua)

Вітання у віршах

Попрощалося з нами літо

Обдарувавши теплом своїм

Пролетіло як комета

І тепер поспішає за ним

Золота осінь слідом

Її шкільна пора

І з усміхненим привітом

У класах сяде дітвора.

Засмагли, підросли

Відпочили влітку цим

І як у гавань кораблі

Повернулися до школи діти.

Новий почався для них

У вересні навчальний рік

І в підручниках притих

Світлих знань хоровод:

Рівняння, задачі,

Відмінки та вправи

А в спортзалі м’ячик скаче

Засумувавши без руху!

І вже кличе, поспішає

Дзвінким голосом дзвінок

До знань шлях уже відкритий

Починається урок!

***

Сьогодні пролунає для нас

У тиші навчальних коридорів

Усіх, запрошуючи до світлого класу

Дзвінок, без зайвих розмов!

І задзвенить, і заспіває

Надасть добру послугу

"Навчання час настає!"

Заголосить на всю округу.

Зашелестять сторінки книжок

Втупляться діти в них носами

І знань праведних джерело

Знову заструменіє між камінням.

Звичними стануть знову для нас

Контрольні та твори

Звичним стане світлий клас

Уроки, тести, вправи.

І знову подружимося з тобою

Веселий, пустотливий дзвінок

За те, що шкільною порою

Кличеш нас знову на урок!

Як красиво привітати з 1 вересня (зображення: stella.in.ua)