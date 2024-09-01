1 сентября: красивые поздравления с Днем знаний для школьников и учителей

Начало осени приносит с собой особый день - День знаний, когда школьные звонки снова собирают учащихся и учителей вместе на новый учебный год. Этот день символизирует новые возможности, вдохновение и неисчерпаемое стремление к знаниям, ведущее нас к светлым вершинам будущего.

РБК-Украина (проект Styler) собрала лучшие поздравления в стихах и прозе, которые помогут передать ваши искренние пожелания.

Приветствие своими словами

С Днем знаний! Желаю, чтобы этот учебный год был наполнен новыми открытиями, великими победами и незабываемыми моментами. Пусть каждый день приносит новые знания, новые возможности и интерес к обучению. Удачи, уверенности и ярких эмоций на пути к вершине знаний!

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С 1 сентября! Пусть этот день откроет двери в увлекательный мир знаний, новых друзей и интересных событий. Желаю вам легкого пути к обучению, много ярких эмоций, больших достижений и безграничного вдохновения. Пусть ваши мечты и цели станут реальностью!

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На первый звонок желаю вам энтузиазма и решимости на каждый день! Пусть этот учебный год подарит вам отличные знания, новые возможности и много счастливых моментов. Учись с воодушевлением, иди к своим мечтам и не останавливайся ни перед какими трудностями!

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Поздравляю с Днем знаний! Пусть каждый урок становится ступенькой к большому успеху, а каждый день - новой возможностью для развития и самосовершенствования. Желаю, чтобы учебный год прошел на высокой ноте, даря радость открытиям и успехам. Помни: знание - это твоя сила!

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1 сентября - это новый старт, новые цели и новые вершины. Желаю вам идти вперед с уверенностью и вдохновением, находить верных друзей и поддержку учителей, открывать себе безграничные горизонты знаний. Пусть ваш путь к знаниям будет интересным, полным приключений и побед!

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Школьные годы - это лучшее время для новых знаний и больших открытий! На 1 сентября желаю тебе радоваться каждому дню, увлекаться новым и добиваться поставленных целей. Пусть школа станет для тебя источником знаний, вдохновения и верных друзей, а обучение - веселым и интересным процессом!

Красивые поздравления с 1 сентября (изображение: stella.in.ua)

Поздравления в стихах

Попрощалося з нами літо

Обдарувавши теплом своїм

Пролетіло як комета

І тепер поспішає за ним

Золота осінь слідом

Її шкільна пора

І з усміхненим привітом

У класах сяде дітвора.

Засмагли, підросли

Відпочили влітку цим

І як у гавань кораблі

Повернулися до школи діти.

Новий почався для них

У вересні навчальний рік

І в підручниках притих

Світлих знань хоровод:

Рівняння, задачі,

Відмінки та вправи

А в спортзалі м’ячик скаче

Засумувавши без руху!

І вже кличе, поспішає

Дзвінким голосом дзвінок

До знань шлях уже відкритий

Починається урок!

***

Сьогодні пролунає для нас

У тиші навчальних коридорів

Усіх, запрошуючи до світлого класу

Дзвінок, без зайвих розмов!

І задзвенить, і заспіває

Надасть добру послугу

"Навчання час настає!"

Заголосить на всю округу.

Зашелестять сторінки книжок

Втупляться діти в них носами

І знань праведних джерело

Знову заструменіє між камінням.

Звичними стануть знову для нас

Контрольні та твори

Звичним стане світлий клас

Уроки, тести, вправи.

І знову подружимося з тобою

Веселий, пустотливий дзвінок

За те, що шкільною порою

Кличеш нас знову на урок!

Как красиво поздравить с 1 сентября (изображение: stella.in.ua)