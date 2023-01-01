1 січня: яке свято відзначають віруючі, що не можна робити, кого привітати з іменинами
1 січня більшість країн світу святкують настання Нового року. Віруючі згадують про святого Іллю Муромця.
У матеріалі Styler ми розповімо, що заборонено робити 1 січня, його прикмети, а також у кого іменини.
Що відомо про святого Іллю Муромця
Прізвище Іллі спочатку було Сапожник і жив він у XII столітті. Був ченцем Києво-Печерської лаври. Святий помер близько 1180 року.
Ілля народився у дуже простій родині. У юності та дитинстві мав параліч, яким був дивом зцілений. До постригу був воїном, який прославився чималою силою та своїми подвигами.
Ілля Муромець – герой не лише українських билин. Про його життя та заслуги можна дізнатися з німецьких епічних поем XIII століття.
Цього дня віруючі відвідували церкву, яка на Різдво прикрашає гілками дерев. Люди приносили їх додому, висушували та зберігали протягом року, як оберіг. Також 1 січня заведено святити воду.
Головні прикмети 1 січня
- Якщо у перший день Нового року буде зоряне нічне небо без хмар, це обіцяло багатий урожай ягід.
- Іній на деревах 1 січня вважався добрим знаком для проведення сільськогосподарських робіт.
- Легкий снігопад 1 січня говорив про те, що добре вродить пшениця.
Що не можна робити 1 січня
- Не варто лихословити, лаятись і злитися.
- Не слід купатися у водоймах.
- Не можна займатися важкою фізичною працею.
- Не можна зустрічати свято у старому одязі, щоб весь наступний рік не ходити у старому.
Які сьогодні іменини: Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая.
Раніше ми писали, які церковні свята ми відзначимо у січні 2023 року.
Окрім того, стало відомо, яка погода очікується на Новий рік.