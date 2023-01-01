1 января: какой праздник отмечают верующие, что нельзя делать, кого поздравить с именинами

1 января большинство стран мира празднует наступление Нового года. Верующие вспоминают о святом Илье Муромце.

В материале Styler мы расскажем, что запрещено делать 1 января, его приметы, а также у кого именины.

Что известно о святом Илье Муромце

Фамилия Ильи первоначально была Сапожник и жил он в XII веке. Являлся монахом Киево-Печерской лавры. Святой скончался около 1180 года.

Илья родился в очень простой семье. В юности и детстве имел паралич, которым был чудом исцелен. До пострига был воином, прославившимся немалой силой и своими подвигами.

Илья Муромец – герой не только украинских былин. О его жизни и заслугах можно узнать из германских эпических поэм XIII века.

В этот день верующие посещали церковь, которые к Рождеству украшают ветками деревьев. Люди приносили их домой, высушивали и хранили на протяжении года, как оберег. Также 1 января принято святить воду.

Главные приметы 1 января

Если в первый день Нового года будет звездное ночное небо без туч, это сулило богатый урожай ягод.

Иней на деревьях 1 января считался хорошим знаком для проведения сельскохозяйственных работ.

Легкий снегопад 1 января говорил о том, что хорошо уродит пшеница.

Что нельзя делать 1 января

Не стоит сквернословить, ругаться и злиться.

Не следует купаться в водоемах.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя встречать праздник в старой одежде, чтобы весь будущий год не ходить в старом.

Какие сегодня именины: Григорий, Илья, Тимофей, Аглая.