ua ru
Вс, 01 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

1 января: какой праздник отмечают верующие, что нельзя делать, кого поздравить с именинами

Новина українською →
Воскресенье 01 января 2023 06:02
1 января: какой праздник отмечают верующие, что нельзя делать, кого поздравить с именинами Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

1 января большинство стран мира празднует наступление Нового года. Верующие вспоминают о святом Илье Муромце.

В материале Styler мы расскажем, что запрещено делать 1 января, его приметы, а также у кого именины.

Что известно о святом Илье Муромце

Фамилия Ильи первоначально была Сапожник и жил он в XII веке. Являлся монахом Киево-Печерской лавры. Святой скончался около 1180 года.

Илья родился в очень простой семье. В юности и детстве имел паралич, которым был чудом исцелен. До пострига был воином, прославившимся немалой силой и своими подвигами.

Илья Муромец – герой не только украинских былин. О его жизни и заслугах можно узнать из германских эпических поэм XIII века.

В этот день верующие посещали церковь, которые к Рождеству украшают ветками деревьев. Люди приносили их домой, высушивали и хранили на протяжении года, как оберег. Также 1 января принято святить воду.

Главные приметы 1 января

  • Если в первый день Нового года будет звездное ночное небо без туч, это сулило богатый урожай ягод.
  • Иней на деревьях 1 января считался хорошим знаком для проведения сельскохозяйственных работ.
  • Легкий снегопад 1 января говорил о том, что хорошо уродит пшеница.

Что нельзя делать 1 января

  • Не стоит сквернословить, ругаться и злиться.
  • Не следует купаться в водоемах.
  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Нельзя встречать праздник в старой одежде, чтобы весь будущий год не ходить в старом.

Какие сегодня именины: Григорий, Илья, Тимофей, Аглая.

Ранее мы писали, какие церковные праздники мы отметим в январе 2023 года.

Кроме того, стало известно, какая погода ожидается на Новый год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новый год свято