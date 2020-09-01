1 сентября первоклашек задарили агитационной продукцией: украинцы в ярости

1 сентября в Украине политики дарили школьникам агитацию (коллаж: РБК-Украина)

В День знаний, 1 сентября, различные политические силы и депутаты решили презентовать детям свою агитационную продукцию. Это вызвало негативную реакцию пользователей сети.

В школах Харькова в нарушение закона "Об образовании" раздавали подарки с символикой политической партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков". Родителям и детям подарили сумки с названием политсилы, а также канцтовары, буклеты и браслеты. Фотографии подарков публикуют жители Харькова в соцсетях.

1 сентября в Украине политики дарили школьникам агитацию (фото: Telegram-канал "Х**вый Харьков")

Кроме того, агитационную продукцию раздавали даже в детских садах. В старших группах дети получили вот такие разукрашки.

1 сентября в Украине политики дарили школьникам агитацию (фото: Telegram-канал "Х**вый Харьков")

В Полтаве политик Александр Мамая, который в 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9 созыва по 144 округу (г. Полтава) как беспартийный самовыдвиженец, также раздавал детям агитационную продукцию.

1 сентября в Украине политики дарили школьникам агитацию (фото: facebook.com/Батьки SOS)

Также Молодежное крыло и киевская команда ОПЗЖ передали агитационную продукцию под видом благотворительной помощи в Санаторную школу-интернат №21.

1 сентября в Украине политики дарили школьникам агитацию (видео: YouTube)

Пользователи сети также поделились фотографиями и других агитационных продукций, которые им дали в честь начала учебного года. Родители сетуют на то, что зачем эта агитация нужна детям.

1 сентября в Украине политики дарили школьникам агитацию (фото: facebook.com/Батьки SOS)

Напомним, появились фото с торжественных линеек в школах оккупированного Донецка и других городов.

Мы также писали о том, что в польской школе 1 сентября прозвучал Гимн Украины.