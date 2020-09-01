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1 вересня першокласників задарували агітаційною продукцією: українці в люті

Вівторок 01 вересня 2020 19:14
1 вересня першокласників задарували агітаційною продукцією: українці в люті
1 вересня в Україні політики дарували школярам агітацію (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

У День знань, 1 вересня, різні політичні сили та депутати вирішили презентувати дітям свою агітаційну продукцію. Це викликало негативну реакцію користувачів мережі.

У школах Харкова в порушення закону "Про освіту" роздавали подарунки з символікою політичної партії "Блок Кернеса - Успішний Харків". Батькам і дітям подарували сумки з назвою політсили, а також канцтовари, буклети та браслети. Фотографії подарунків публікують жителі Харкова в соцмережах.

1 вересня першокласників задарували агітаційною продукцією: українці в люті1 вересня першокласників задарували агітаційною продукцією: українці в люті1 вересня першокласників задарували агітаційною продукцією: українці в люті

1 вересня в Україні політики дарували школярам агітацію (фото: Telegram-канал "Х**вий Харків")

Крім того, агітаційну продукцію роздавали навіть в дитячих садах. У старших групах діти отримали ось такі розмальовки.

1 вересня першокласників задарували агітаційною продукцією: українці в люті

1 вересня в Україні політики дарували школярам агітацію (фото: Telegram-канал "Х**вий Харків")

У Полтаві політик Олександр Мамая, який у 2019 році балотувався у Верховну Раду 9 скликання по 144 округу (м. Полтава) як безпартійний самовисуванець, також роздавав дітям агітаційну продукцію.

1 вересня першокласників задарували агітаційною продукцією: українці в люті1 вересня першокласників задарували агітаційною продукцією: українці в люті

1 вересня в Україні політики дарували школярам агітацію (фото: facebook.com/Батьки SOS)

Також Молодіжне крило і київська команда ОПЗЖ передали агітаційну продукцію під виглядом благодійної допомоги у Санаторну школу-інтернат №21.

1 вересня в Україні політики дарували школярам агітацію (відео: YouTube)

Користувачі мережі також поділилися фотографіями іншої агітаційної продукції, яку їм дали на честь початку навчального року. Батьки нарікають на те, що навіщо ця агітація потрібна дітям.

1 вересня першокласників задарували агітаційною продукцією: українці в люті1 вересня першокласників задарували агітаційною продукцією: українці в люті1 вересня першокласників задарували агітаційною продукцією: українці в люті1 вересня першокласників задарували агітаційною продукцією: українці в люті

1 вересня в Україні політики дарували школярам агітацію (фото: facebook.com/Батьки SOS)

Нагадаємо, з'явилися фото з урочистих лінійок у школах окупованого Донецька та інших міст.

Ми також писали про те, що в польській школі 1 вересня пролунав Гімн України.

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