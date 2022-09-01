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1 сентября: красивые добрые поздравления с Днем знаний 2022

Новина українською →
Четверг 01 сентября 2022 07:17
1 сентября: красивые добрые поздравления с Днем знаний 2022 Фото: поздравления с Днем знаний 2022 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

1 сентября в Украине традиционно отмечают День знаний, но в этом, 2022 году, уроки в школах и вузах будут проходить в условиях военного положения, и учреждения будут работать при повышенных требованиях по безопасности.

Поделиться добрыми воодушевляющими пожеланиями ученикам, студентам и их родителям, а также преподавателям в эти первые занятия в новом учебном году, помогут милые поздравления с 1 сентября, которые мы собрали в подборке ниже.

Поздравления с Днем знаний в открытках, стихах и прозе

Снова осень наступила,
В школах зазвенел звонок -
Он с Днем знаний поздравляет,
Приглашает на урок.

Все ребята повзрослели,
Набрались за лето сил,
Мы хотим, чтоб год учебный
Только радость приносил!

***

В первый день сентября
Желаю учиться лишь на "12",
Поверь, тебя уверяю я:
Знания в жизни пригодятся!

***

1 сентября: красивые добрые поздравления с Днем знаний 2022

***

Вот и наступил этот день. 1 сентября - День знаний и старта нового учебного года. Хочется пожелать, чтобы этот день не был причиной печали, а запомнился долгожданными добрыми встречами, новыми интересными знакомствами, и пусть в школах на переменах звучит звонкий смех, а не сигналы воздушной тревоги на уроках. Высоких оценок, безопасной учебы, легких контрольных, интересных уроков и домашки, верных друзей, с которыми все, что уже было сказано, легко осуществится!

***

Учителя! С днем знаний!
С осеннею порой.
Желаю процветания
В работе непростой.

Любви, тепла, везения,
Удачи без границ.
Улыбок, удивления,
Сияние детских лиц.

Чудес и вдохновения,
Здоровья на сто лет.
Движения, настроения,
Уверенных побед!

***

1 сентября: красивые добрые поздравления с Днем знаний 2022

***

Поздравляю я с Днем знаний,
Только добрых пожеланий!
Впереди учебный год -
Пусть отлично он пройдет!

И учебник другом станет,
Без умений не оставит.
Пусть будут верными друзья
И добрыми - учителя.

Желаю творческих свершений,
Успехов, ярких достижений,
Идей, невиданных высот!
И пусть во всем всегда везет!

***

С 1 сентября покоряйте новые вершины знаний, встретьте добрых и надежных друзей и достигайте заветных целей. А ваши способности и настойчивость пусть станут залогом выдающихся успехов в укреплении Украины!

***

1 сентября: красивые добрые поздравления с Днем знаний 2022

***

Знаний много не бывает,
Школа снова нас встречает.
Важный день календаря,
Главный праздник сентября.

***

Первый звонок и первый урок –
Новые жизни этапы,
Радуй оценками, сынок,
Себя, своих маму и папу!

***

Пусть этот учебный год станет годом больших начинаний, достижения новых вершин, а победы на фронтах знаний, успехи и стремление к знаниям будут вашими постоянными спутниками. С праздником!

***

1 сентября: красивые добрые поздравления с Днем знаний 2022

***

День особенный сегодня -
Осень яркая пришла
И мальчишек и девчонок
В школу громко позвала.

На "отлично" чтоб учились,
Вам напутствие даем.
Вы гранит науки сложной
Покоряйте с каждым днем.

Вдохновенья вам, таланта,
Без препятствий на пути,
Чтобы было интересно
В школу по утрам идти!

***

Школьный мир такой чудесный -
Тебе в нем будет интересно!
Поэтому, вперед - учиться,
Чтоб в жизни всего добиться!

***

1 сентября: красивые добрые поздравления с Днем знаний 2022

***

Поздравляю с Днем знаний! Пусть этот год начнётся удачно и проходит успешно, пусть каждый день знаменуется пусть даже и маленькой, но победой, пусть полученные знания и навыки открывают перед тобой новые двери к мечтам, интересам и рекордам.

***

Первый раз в первый класс -
Поздравляю искренне!
Лишь успехи ждут пусть вас,
Яркие и чистые.

Пусть День знаний принесет
Множество открытий,
А жизнь школьная течет
Весело, стремительно!

***

1 сентября: красивые добрые поздравления с Днем знаний 2022

***

Побольше открытий,
Чудесных событий,
Терпенья, уменья,
На все настроенья.

Чтоб все получалось,
Мечты чтоб сбывались.
И без испытаний
Учиться. С Днем знаний!

***

Поздравляю с Днем знаний! Пусть впереди ждет много интересного, каждый урок дарит открытие, учебный год будет успешным и безопасным. Желаю, чтобы первый день сентября запомнился трепетным волнением, улыбками и радостью. Старания, терпения, удачи!

***

1 сентября: красивые добрые поздравления с Днем знаний 2022

***

Напомним, ранее мы рассказывали, как будут работать школы Украины с 1 сентября, и публиковали подробную информацию по городам.

А также перед этим показывали, как обустроены укрытия в киевских учебных заведениях.

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